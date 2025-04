OL ‍: Matic forfait contre l'ASSE, Fonseca s'explique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Mis de côté contre Manchester United, Nemanja Maric ne sera pas du court déplacement qu'effectue l'OL dimanche à Saint-Etienne. Paulo Fonseca a justifié cette décision.

Vivement critiqué pour ne pas avoir fait jouer le milieu de terrain serbe jeudi soir contre Manchester United, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a révélé que Matic était forfait pour le derby face à l'ASSE. Cependant, Paulo Fonseca a tordu le cou aux rumeurs qui évoquaient une possible brouille entre l'ancien joueur du Stade Rennais et le technicien prortugais. « Malheureusement, il s’est blessé à la hanche vendredi. C’est un joueur important pour nous, et il le sera encore dans les derniers matchs », a précisé Fonseca, sans en dire plus sur la gravité de la blessure du joueur serbe, même si à priori cela ne l'éloignera pas des terrains de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison.

Matic forfait, ça passe mal à Lyon

Ça sent la blessure diplomatique non ? Je l'imagine bien s'être clashé avec Fonseca après ne pas avoir joué une seule minute contre Man U 🤔 — Sidjila (@Sidjila) April 19, 2025

Cette version des faits a du mal à convaincre les supporters de l'Olympique Lyonnais, dont une majorité pense qu'il y a eu une embrouille entre Paulo Fonseca et Nemanja Matic, et que cette absence pour le derby face à l'AS Saint-Etienne n'est peut-être pas lié à une blessure. Quoi qu'il en soit, l'Olympique Lyonnais se déplacera au stade Geoffroy-Guichard sans Lucas Perri, parti au Brésil pour l'accouchement de son épouse, et de Nemanja Matic, touché à la cheville. Condamné à la victoire chez l'éternel rival, l'OL n'a aucun droit à l'erreur dimanche soir, Paulo Fonseca le sait très bien. Car une deuxième défaite, après celle à Old Trafford, pourrait tendre l'ambiance du côté de la capitale des Gaules, et le dossier est susceptible de revenir en haut de la pile.