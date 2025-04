L'OL et Matic, la faute grave de Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Que ce soit à l’aller ou au retour, Paulo Fonseca n’a pas éprouvé le besoin de faire jouer Nemanja Matic contre Manchester United. Un choix difficilement compréhensible de la part de l’entraîneur de l’OL.

Plus de 48 heures plus tard, les regrets sont toujours aussi immenses à l’Olympique Lyonnais après l’élimination en quart de finale d’Europa League face à Manchester United. Les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant fait le plus difficile en menant 2-4 à Old Trafford, malgré l’exclusion de Corentin Tolisso. Mais une fin de match irrationnelle a permis aux Red Devils de l’emporter, avec trois buts inscrits en cinq minutes. Dans un moment aussi chaud, l’expérience de Nemanja Matic aurait sans doute pu être précieuse pour les Gones.

Mais Paulo Fonseca, qui avait titularisé Paul Akouokou et Jordan Veretout au milieu de terrain, en a décidé autrement. Le plus étonnant est tout de même de ne pas avoir vu le Serbe entrer en jeu, un choix que ne comprend toujours pas avec le recul Jérémy Lopez, sociétaire de la Comédie Française et grand supporter de l’OL. « On pense à lui aujourd’hui. On s’est payé le luxe de se passer de la plus grosse expérience du vestiaire. Qui était remonté comme une pendule avant le match aller après les déclas d’Onana » a publié sur son compte X celui qui intervient de manière régulière dans l’After Foot sur RMC pour évoquer les résultats de l’Olympique Lyonnais.

Matic inutilisé, c'est l'incompréhension

Un avis partagé par la grande majorité de ses abonnés sur le réseau social. Car si tout le monde reconnait que Nemanja Matic n’a sans doute plus les jambes pour tenir un match entier, ou même une heure face à un tel adversaire, beaucoup estiment quand même que l’expérience de l’ex-joueur de Chelsea aurait fait un bien fou à Lyon lors de la prolongation jeudi soir. Une théorie que Daniel Riolo avait également évoqué lors du debrief du match après la claque reçue par l’OL à Old Trafford. Paulo Fonseca sera sans doute invité à se justifier sur ce choix dans les jours à venir mais il est quoi qu’il arrive trop tard pour revenir en arrière, et personne ne saura si l’issue du match aurait été différent avec Nemanja Matic sur la pelouse.