OL ‍: Matic et Fonseca, gros clash à Lyon

Par Mehdi Lunay

A l'OL, le cas Nemanja Matic interroge de plus en plus. Le Serbe n'a pas joué la moindre minute sur les deux confrontations contre Manchester United. Dimanche, il était forfait pour le derby. Néanmoins, sa hanche n'aurait rien à voir avec cette absence.

L'Olympique Lyonnais a vécu une semaine très compliquée avec l'élimination en Ligue Europa contre Manchester United puis le revers dans le derby contre l'AS Saint-Etienne. Avec ces deux défaites, le club rhodanien s'est nettement compliqué la tâche dans sa quête de jouer la prochaine Ligue des champions. L'une des explications avancées pour ce double fiasco est la qualité du milieu de terrain lyonnais. L'OL a été contraint de faire sans Corentin Tolisso pendant une bonne partie des deux rencontres : il a été exclu à Manchester puis blessé d'entrée à Saint-Etienne. Les Lyonnais ont aussi été orphelins de Nemanja Matic et la raison est beaucoup plus obscure.

Blessure diplomatique de Matic pour le derby ?

Paulo Fonseca s'est privé du Serbe lors des deux confrontations contre Manchester United. Un choix tactique assumé par le manque de vitesse du joueur âgé de 36 ans. Cependant, avec les faits de jeu du quart de finale retour, les supporters auraient préféré que Matic entre en jeu pendant la prolongation pour tenir le ballon. Leur frustration a été largement partagée par l'intéressé lui-même. Le Serbe en veut à Paulo Fonseca et cette colère explique son absence lors du derby selon Le Progrès.

Laurent Prud’homme sur la sellette, Nemanja Matic tres remonté de ne pas etre entré face à Manchester… La tension regagne l’OL à tous les étages après sa semaine ratéehttps://t.co/AKFuUGUTGi — Le Progrès OL (@LeProgresOL) April 22, 2025

Le journal confirme les rumeurs selon lesquelles la blessure à la hanche du milieu serbe n'était qu'une blessure diplomatique. « Resté sur le banc pendant toute la double confrontation face à Manchester United, le Serbe au fort caractère n’a pas digéré d’être cantonné au banc. Plusieurs sources solides confirment que son problème de hanche avant le derby serait plus diplomatique que physique. En privé, il n’est pas tendre avec le staff portugais. Le reverra-t-on contre Rennes ou ensuite ? En tout cas, il était à l’entrainement ce mardi », écrit le quotidien rhônalpin. Une sérieuse tension au pire moment pour l'OL alors que le groupe devra être plus uni que jamais pour décrocher la C1 avec un calendrier piégeux : Rennes, Lens, Monaco et Angers.