OL ‍: Matic en Arabie Saoudite, Lyon le brade

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Paulo Fonseca ne l'a pas caché, il n'a pas réellement l'intention de faire jouer très régulièrement Nemanja Matic. Le milieu de terrain serbe pourrait quitter l'Olympique Lyonnais pour des conditions financières avantageuses.

La présence de Matic la semaine passée à Belgrade a lancé les rumeurs sur le possible retour du milieu de terrain de 37 ans en Serbie, alors qu'il entame sa dernière année de contrat à l'OL. Il est vrai que les relations entre Nemanja Matic et Paulo Fonseca ont parfois été tendues la saison passée, notamment après la mise à l'écart du joueur lors du match à Old Trafford contre Manchester United. L'heure du départ a donc sonné pour l'ancien Rennais, et selon Le Progrès, il se pourrait bien que la carrière de Matic se poursuive loin de Lyon, puisque le quotidien régional évoque un possible transfert en Arabie Saoudite, championnat redevenu un peu à la mode cet été. Une solution qui pourrait permettre au joueur serbe de conserver un bon salaire, lui qui touche 4,8 millions d'euros par an à Lyon.

Matic en Arabie Saoudite à un prix discount

Pour l'Olympique Lyonnais, qui peut faire de sérieuses économies en le laissant partir le plus vite possible, l'idée est de le brader et de ne pas faire de son prix de vente un problème. L'OL estime que Nemanja Matic a toujours eu un comportement professionnel et qu'il serait injuste d'exiger une grosse indemnité de transfert alors que le milieu de terrain a encore un an de contrat. Les dirigeants lyonnais seront donc raisonnables dans leur demande, estimant aussi que l'économie faite en laissant partir un joueur qui pèse lourd sur le plan salarial peut se justifier. Avec une valeur estimée à 2 millions d'euros par Transfermarkt, Nemanja Matic devrait quitter l'Olympique Lyonnais pour une somme largement inférieure. Une fin plutôt apaisée entre le milieu de terrain et le club rhodanien.