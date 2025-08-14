OL ‍: Matic écarté avant un départ imminent ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Surchargé au milieu de terrain, l’effectif lyonnais devrait connaître quelques départs d’ici la fin du mercato. Celui de Nemanja Matic est toujours dans les tuyaux, d’autant que le Serbe ne s’est pas entraîné ce jeudi.

Malgré un mercato placé sous le signe des ventes et d’un dégraissage massif, l’Olympique Lyonnais a réussi à compenser de manière astucieuse les nombreux départs. Plusieurs postes sont doublés, même si certains ajustements doivent encore être réalisés d’ici au 31 août. Au milieu de terrain par exemple, l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca est trop conséquent avec Akouokou, Mangala, Tessmann, Karabec, Tolisso, Sulc, Morton, Diawara et Matic. Il y a au moins un ou deux joueurs de trop car même si l’OL va disputer l’Europa League la saison prochaine, le club rhodanien ne peut plus se permettre d’avoir trois joueurs pour certains postes.

Matic absent à deux jours de Lens-OL

Toujours sans Mangala et Nuamah (convalescence), Matic et Akouokou (mercato), le groupe de l'OL prépare son premier déplacement à Lens pic.twitter.com/pRrq230XPN — Le Progrès OL (@LeProgresOL) August 14, 2025

Un départ de Nemanja Matic, dont le salaire est colossal, est envisagé mais ne paraissait pas imminent ces derniers jours. Les choses pourraient enfin s’accélérer si l’on se fie aux informations du Progrès. Le journal régional révèle que l’international serbe passé par Chelsea et l’AS Roma n’était pas présent à l’entraînement de l’OL ce jeudi, à deux jours du déplacement à Lens pour la première journée de Ligue 1. A l’instar de Paul Akoukou, également absent, le milieu défensif de 37 ans a raté l’entraînement en raison du mercato selon Le Progrès. Une nouvelle d'importance pour Lyon d’autant que le départ de ce gros salaire pourrait permettre aux Gones d’accélérer dans le but de renforcer un autre poste, notamment dans le secteur offensif. A noter qu’Orel Mangala et Ernest Nuamah, toujours en convalescence, étaient eux aussi absents lors de cet entraînement à J-2 de la première journée de Ligue 1.