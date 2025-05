OL ‍: Matic a triché, règlement de comptes à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La tension est énorme du côté de l'Olympique Lyonnais. Et si le vestiaire semblait encore imperméable aux événements extérieurs, ce n'est désormais plus le cas et les langues se délient.

L'OL a presque définitivement tourné à la Ligue des champions, il faudrait en effet un miracle pour que l'équipe de Paulo Fonseca finisse quatrième du classement de Ligue 1. Et sur ce que l'on a vu samedi à Monaco, certains joueurs ont commencé à craquer et ne masquent plus leur colère. Entre un Nemanja Matic qui est rentré directement et ostensiblement vers les vestiaires après avoir été remplacé par Rayan Cherki à la 65e, ou bien encore lorsque Moussa Niakhaté a ouvertement engueulé ses coéquipiers, dont Matic, après le but de Minamino à la 62e. Et justement, le milieu défensif serbe de 36 ans est au coeur de bien des critiques, son attitude depuis quelques matchs n'étant pas de nature à rassurer les supporters de l'Olympique Lyonnais sur son engagement. Dans Le Progrès, on avance une explication peu glorieuse pour Nemanja Matic.

Matic a craqué à Monaco, l'OL n'en peut plus

Comportement de grosses fiottes à partir du 2-0. Ils ont lâché mentalement car l'obstacle était trop grand, à l'image d'un Matic qui se barre au vestiaire et d'un Fonseca qui a la diarrhée dans les grands rdv.



L'OL n'ira pas en LDC et c'est mérité. Maintenant, place au ménage. — 𝗠𝗜𝗖𝗞𝗔 (@UnGoneExpa) May 10, 2025

Le média lyonnais, qui suit tout cela de très près, affirme qu'une vraie bascule a eu lieu lors du match à Manchester United, lorsque Paulo Fonseca a décidé de se passer de Matic, qui espérait retrouver Old Trafford. Et l'entraîneur lyonnais l'a payé contre Saint-Etienne. « Entre sa blessure diplomatique lors du derby pour faire payer le staff de ne pas l’avoir fait entrer en demi-finale contre ses anciens partenaires des Red Devils et cette fuite aux vestiaires à son remplacement à la 65e en Principauté, le regard noir, Nemanja Matic l’incarne mieux que quiconque. Ce n’est peut-être pas digne d’un pro, surtout avec l’un des plus gros salaires, mais ça en dit long sur le malaise ambiant qu’un vieux briscard comme lui ose ceci », explique Arnaud Clément. Si l'ancien Rennais a vraiment triché pour ne pas jouer contre l'AS Saint-Etienne, cela en dit long sur l'ambiance actuelle au sein du club de John Textor.