OL ‍: Matic à Belgrade pour boucler son transfert ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Nemanja Matic est annoncé sur le départ. Le joueur serbe pourrait faire son grand retour au Partizan Belgrade.

Paulo Fonseca n'a pas tourné autour du pot lorsqu'il a été interrogé sur Nemanja Matic, puisque l'entraîneur de l'OL a précisé qu'il allait avoir une discussion avec le milieu de terrain serbe afin que ce dernier comprenne que s'il reste à Lyon, alors il sera relégué sur le banc toute la saison. Fonseca est décidé à tourner la page, et même si Matic est le deuxième plus gros salaire de l'Olympique Lyonnais, il n'hésitera pas à s'en passer. Libre en 2026, Nemanja Matic a récemment été annoncé comme proche de Valence, mais cette piste est désormais à oublier. Depuis quelques heures, c'est du côté de la Serbie que les rumeurs circulent concernant le retour de celui qui compte 48 sélections. Il est vrai que le joueur de 37 ans a fait une visite à Belgrade qui a été remarquée.

Matic était présent jeudi à Belgrade

Jeudi soir, Nemanja Matic était en effet présent dans les tribunes du Stadion Partizana, à Belgrade, où le milieu de terrain a assisté à la défaite 0-2 du Partizan Belgrade contre Hibernian en qualification de la League Conférence. Une visite amicale qui a cependant mis à la puce à l'oreille à plusieurs journalistes sportifs serbes, lesquels pensent que Matic pourrait finalement quitter l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec son club formateur. C'est en effet sous le maillot du club de Belgrade que l'international serbe a entamé sa longue carrière. Revenir au Partizan pour la terminer serait forcément une belle histoire pour Nemanja Matic. Il reste cependant à trouver un accord avec l'OL, sachant que Lyon ne sera probablement pas trop gourmand, car le départ du milieu serbe va sacrément soulager la masse salariale.