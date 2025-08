OL ‍: Le deuxième plus gros salaire de Lyon vendu à Valence ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2026, Nemanja Matic n'a pas toujours eu une relation simple avec Paulo Fonseca. Justement, la signature l'expérimenté milieu de terrain est désormais évoquée en Espagne.

Matthieu Louis-Jean l'a rappelé à ceux qui en doutaient, l'OL est entré dans une nouvelle ère depuis son passage en appel devant la DNCG, et la fin du règne Textor. Lyon doit faire un mercato malin, mais doit aussi se séparer de joueurs qui ne sont plus en adéquation avec ce que souhaite Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais a notamment évoqué il y a quelques jours le cas de Nemanja Matic, avec qui il avait eu une rupture brutale lors du déplacement de Lyon contre Manchester United. Précisant avoir une relation très cordiale avec l'ancien rennais, Fonseca a admis que l'avenir du joueur serbe n'était probablement plus à l'OL. « Je vais parler avec lui pour savoir ce que nous pouvons faire pour son avenir, on aura une discussion. Ce n'est pas facile de faire en sorte que Nemanja et le club soient satisfaits de la situation. Je veux être honnête avec mon joueur », avait précisé le coach des Gones. Et justement, ce mercredi, une porte semble s'ouvrir pour le joueur de 37 ans et elle mène vers la Liga.

Matic bientôt en Liga ?

(ℹ️: @MatteMoretto para @marca )



🚨El Valencia CF en conversaciones por un centrocampista de la liga francesa y que no es joven🚨



Apuestas??⬇️⬇️ pic.twitter.com/OK6EDxwFfq — ValenciaCFtodo (@valenciaCFtodo) August 5, 2025

S'exprimant sur l'un des nombreux talk-shows de Marca, Matteo Moretto, qui est souvent très bien informé, a dans un premier temps révélé que le club de Valence avait des contacts avec un milieu de terrain expérimenté de Ligue 1. Et c'est un peu plus tard que le nom de Nemanja Matic a été lancé. A 37 ans, et à un an de la fin de son contrat, le milieu défensif international serbe pourrait rapporter autour de 2 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, si l'on en croit Transfermarkt, mais il soulagerait aussi la masse salariale du club de Michele Kang, ce qui est une des priorités de ce mercato. Car à l'OL, avec ses 4,8 millions d'euros touchés par an, Matic est le deuxième plus gros salaire derrière Corentin Tolisso, qui lui touche 5,4ME par saison.