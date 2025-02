OL ‍: Mata retenu, Galatasaray veut un autre Lyonnais

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Autorisé à recruter jusqu’à mardi, Galatasaray tente de recruter un latéral droit. Le club turc regarde attentivement le marché de la Ligue 1 et l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Car après Clinton Mata, retenu par ses dirigeants, les dirigeants stambouliotes s’intéressent à l’Anglais Ainsley Maitland-Niles.

L’Olympique Lyonnais s’est montré catégorique. Alors que Clinton Mata n’est pas insensible à l’approche de Galatasaray, ses supérieurs ont fermé la porte à un départ. Le club rhodanien refuse de transférer son défenseur polyvalent sans pouvoir le remplacer, le mercato français étant fermé depuis lundi dernier. « La décision est définitive », a tranché le directeur technique Matthieu Louis-Jean sur OL Play.

Après Mata, Galatasaray veut Maitland-Niles

« C'est toujours des situations un peu complexes et difficiles. Surtout que le marché turc ferme après notre marché. Donc ce n'est jamais simple à gérer, a reconnu le dirigeant. Après, on l'a fait calmement, on a parlé avec Clinton. Je pense qu'il a compris, il connaît aussi l'ambition du club et les objectifs. Je pense qu'il n'y a pas de sujet à l'instant T. » Sauf que Galatasaray ne s’est pas arrêté là. L’équipe qui domine actuellement la Super Lig a bien compris que l’international angolais n’était pas disponible. Mais le club stambouliote cherche toujours un latéral droit.

🚨#superlig| 💛❤️



🎯le Galatasaray a fait une offre pour Ainsley Maitland-Niles



❌comme Lens, l'OL a refusé de donner suite à l'approche du club 🇹🇷https://t.co/pXZbZ3UY1p



avec @Santi_J_FM pic.twitter.com/bsCAFx5kW5 — Sébastien Denis (@sebnonda) February 7, 2025

Alors après le refus du Racing Club de Lens pour le Polonais Przemyslaw Frankowski, Galatasaray est revenu toquer à la porte de l’Olympique Lyonnais, cette fois pour Ainsley Maitland-Niles. Selon les informations de Foot Mercato, le champion de Turquie en titre a transmis une offre pour l’Anglais. Galatasaray aimerait obtenir le prêt de l’ancien joueur d’Arsenal jusqu’à la fin de la saison. Mais là encore, l’Olympique Lyonnais a donné une réponse négative. Le pensionnaire de Ligue 1 compte sur le couteau suisse utilisé comme concurrent de Clinton Mata sur le côté droit de la défense.