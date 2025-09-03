OL ‍: Masse salariale divisée par deux, pari réussi ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a terminé de manière très prudente son mercato, refusant notamment de céder aux exigences salariales de quelques joueurs. Bonne nouvelle pour l'OL, le bilan comptable s'est considérablement amélioré.

La DNCG avait validé la présence de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, mais le gendarme financier du football a tout de même mis sous contrôle la masse salariale du club que Michele Kang a repris des mains de John Textor. Et la femme d'affaires n'est pas du genre à braver les autorités, c'est pour cela qu'elle a prévenu les responsables du recrutement de l'OL qu'il fallait rester dans les clous lors du recrutement.

RECAP définitif Effectif OL au 01/09/25 :



>> 50 M€ de masse salariale + 40 M€ d'amortissement = 90 M€/an



>> 5 joueurs coûteux qui représentent 55% du coût total des joueurs (salaires chargés + amortissement), dont 4 seront partis d'ici 1 an



>> MS pratiquement divisée par 2 pic.twitter.com/246eWafwSk — Don Ramón (@mbjade7) September 2, 2025

Un message reçu 5 sur 5 par Matthieu Louis-Jean, puisque les joueurs qui ont signé à Lyon lors de ce mercato l'ont fait à des conditions salariales fixées par le club rhodanien. Et on l'a appris lundi soir, après la fermeture du mercato, alors que les supporters de l'OL attendaient un renfort offensif supplémentaire, que Rafa Mujica, buteur d'Al-Saad, n'avait pas été recruté, car il demandait un salaire trop important.

L'OL a fait un énorme effort salarial

Ces efforts conséquents réalisés par l'Olympique Lyonnais ont porté leurs fruits, puisque sur X (anciennement Twitter) Don Ramon, qui depuis plusieurs mois suite les comptes de l'OL, constate que la mission confiée par Michel Kang a été respectée puisque le club rhodanien a bien divisé sa masse salariale par deux. « Au 1er septembre 2025, 50 millions d’euros de masse salariale + 40 millions d’euros d'amortissement = 90 M€/an. Cinq joueurs coûteux qui représentent 55% du coût total des joueurs (salaires chargés + amortissement), dont quatre seront partis d'ici à 1 an. Masse salariale pratiquement divisée par 2 », précise le spécialiste. Une bonne nouvelle qui permettra d'abord son prochain rendez-vous devant la DNCG sans aucune angoisse, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps.