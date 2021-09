OL : Marcelo l'étonnante surprise de l'Olympique Lyonnais

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans un scénario que personne n’avait vu venir au lancement de la saison, Marcelo se prépare enchaine les matchs avec la réserve. Avec le sourire.

Pas de retour difficile de blessure ou de sanction sportive, le défenseur central a tout simplement été éjecté du groupe professionnel dans le courant du mois d’août. Peter Bosz n’a pas apprécié son attitude dans le vestiaire après la défaite à Angers (3-0), et a demandé à ses dirigeants de virer tout simplement le Brésilien. La mise à l’écart a été immédiate, mais Marcelo a ensuite surpris tout le monde. Après avoir boycotté les entrainements le temps de digérer ce qui ressemblait à une fin de parcours en eau de boudin, l’ancien de Besiktas s’est remis au travail. Il s'est calmé sur le golf dans un premier temps. Puis Marcelo a refusé de s’asseoir sur ses deux années de contrat, et a ainsi préféré s’entraîner et jouer avec la réserve de l’OL. Depuis, il enchaine les matchs en N2, où il provoque même un petit phénomène à Lyon.

Les compositions du match entre @JuraSudFoot et la réserve de @OL avec la présence de Marcelo côté lyonnais. A Jura Sud plusieurs changements avec la titularisation d'Andrey notamment, et Zakouani alors que Khaled débute sur le banc. pic.twitter.com/TMWTikkWQ5 — Baptiste Pierre (@baptiste_pierre) September 25, 2021

Sa famille vient en effet le voir jouer en bord du terrain à Décines, et même ses coéquipiers et notamment les Brésiliens Guimaraes et Paqueta, ne veulent pas manquer une miette des matchs à domicile de la réserve lyonnaise avec Marcelo. Les fans sont de plus en plus nombreux à aller à la pêche aux autographes, et les techniciens de la N2 lui font confiance pour guider la jeune défense. Tout cela avec un large sourire même s'il joue bien évidemment sérieusement. Ce devrait encore être le cas lors des prochaines semaines, même si bien évidemment la question de son avenir se posera en janvier. Car Marcelo a beau amuser la galerie, il possède le plus gros salaire de tout le National 2 avec ses 2,4 millions d’euros annuels. L’OL cherchera donc à s’en défaire, dans un transfert ou au moins dans un accord à l’amiable pour le faire partir. Mais le Brésilien est connu pour être sans pitié, et ne partira que s’il y trouve son compte à tous les niveaux. Sinon, il continuera sa saison avec la réserve.