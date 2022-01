OL : Marcelo et Lyon c'est fini, un divorce qui coûte cher !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé la fin du contrat de Marcelo, envoyé avec la réserve par Peter Bosz l'été dernier. Le défenseur ne part pas sans rien.

Cinq ans après avoir signé à l'OL, Marcelo a décidé d'accepter l'offre de Jean-Michel Aulas et ce mercredi le club rhodanien a officialisé le départ de celui qui avait été éjecté de l'équipe première par son entraîneur suite à un incident intervenu lors de la déroute de début de saison à Angers. Même s'il était très impliqué avec la réserve de Lyon, le défenseur a fini par accepter un deal où il est plutôt gagnant. « L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Marcelo pour une résiliation de son contrat. La direction du club et le défenseur ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration qui courrait jusqu’au 30 juin 2023. L’OL souhaite une bonne continuation à Marcelo qui aura fait preuve de professionnalisme depuis son arrivée en 2017, disputant 167 matches toutes compétitions confondues avec le club », a indiqué Lyon.

Marcelo quitte Lyon, mais pas pour rien

L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Marcelo pour une résiliation de son contrat.https://t.co/6l1iERzHUq — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2022

Selon Le Progrès, pour aboutir à un accord, la direction de l'OL aurait accepté de payer plusieurs mois de salaire à Marcelo, lequel touchait encore 300.000 euros par mois, faisant de lui le joueur le mieux payé de National 2. On ne sait pas encore où évoluera le défenseur brésilien lors de la suite de sa carrière, et cela même si des contacts avaient été évoqués en Turquie ou même plus récemment en Ligue 1. Quoi qu'il en soit, la page Marcelo est désormais tournée à l'Olympique Lyonnais, non sans mal, reste à savoir si cela ouvre la porte à un recrutement d'ici la fin du mercato d'hiver ou si c'est seulement une mesure économique. En attendant, via Instagram, Marcelo a tenu à saluer une dernière fois les supporters d'un club avec qui il a connu bien des soucis dans le passé.