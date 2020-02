OL : Marcelo et Aouar, Dugarry en prend un pour taper sur l’autre

Dans : OL.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait le poids face à l’armada offensive du Paris Saint-Germain en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (4-2).

Une défaite encourageante aux yeux de Rudi Garcia, mais pas aux yeux de Christophe Dugarry. Et pour cause, le consultant de RMC a démonté la prestation des joueurs de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Parc des Princes. Particulièrement agressif envers les Gones, l’ancien attaquant de l’Equipe de France s’est notamment payé Marcelo pour son comportement plus que limite à plusieurs reprises, mais également Houssem Aouar. Car aux yeux de l’animateur de « Team Duga », le milieu offensif de l’OL ne remplit pas pleinement le rôle de leader technique qui devrait être le sien au sein du dispositif de Rudi Garcia.

« Les deux buts inscrits par les Lyonnais sont très bien amenés, contrairement à ce qu’on a vu en première période. La première période a été catastrophique ! C’était catastrophique Lyon. Arrêtons de vouloir sortir un quart d’heure ou vingt minutes parce que les Parisiens étaient tranquilles dans un fauteuil. Ils doivent leur salut et leur retour dans le match seulement et uniquement à des Parisiens qui se sont déconcentré. Et ça s’arrête là. Le reste c’était d’une pauvreté, c’est affligeant. Les deux latéraux de l’OL (Marçal et Rafael) ils sont horribles. Marcelo, à part mettre des coups et de l’agressivité quand le match est arrêté.... Il est dépassé sur chaque accélération. C’est catastrophique. Aouar, une nouvelle fois transparent alors qu’il doit mettre le pied sur le ballon et ressortir le ballon pour faire le liant entre la défense et l’attaque » a indiqué Christophe Dugarry, pour qui il faudra une sérieuse remise en cause à l’Olympique Lyonnais afin d’espérer un résultat positif face à l’Olympique de Marseille, ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France (21h05).