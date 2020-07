OL : Marcelo casé en Turquie, quelle bonne blague

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central afin d’épauler Jason Denayer la saison prochaine, l’OL souhaite auparavant dégraisser dans ce secteur de jeu.

Dans l’idéal, l’Olympique Lyonnais aimerait se délester de l’imposant salaire de Marcelo, lequel occupe de surcroit une place d’extra-communautaire au sein de l’effectif. Mais à un an de la fin de son contrat, le Brésilien ne fera aucune concession financièrement. Avec près de 150.000 euros par mois, l’ancien défenseur du Besiktas Istanbul n’est pas vraiment motivé à l’idée d’aller voir ailleurs. Lundi, une rumeur évoquait un possible retour au Besiktas, dans le cadre d’un improbable échange avec Domagoj Vida. Une information totalement bidon selon le journaliste Manu Lonjon, qui estime que le Besiktas n’a tout simplement pas les moyens d’assumer le salaire de Marcelo.

« Est-ce vrai que l’OL et Besiktas négocient un échange entre Vida et Marcelo ? Je ne crois pas que cela soit vrai. Pour la simple et bonne raison que le Besiktas a de gros soucis d’argent. Pour preuve, ils ne pouvaient plus payer Burak Yilmaz (qui va signer à Lille), je ne les vois donc pas payer le salaire de Marcelo » a indiqué le journaliste durant son live sur Twitch. Fin de la piste pour l’Olympique Lyonnais, qui va continuer à chercher une porte de sortie à Marcelo au mercato. Si la mission s’avère impossible, alors Juninho regardera avec attention les possibilités de vendre Marçal, qui occupe également une place d’extra-communautaire. Mais le départ de l’ancien défenseur de l’EA Guingamp n’était pas jugé comme prioritaire par le staff technique de Rudi Garcia, qui apprécie notamment la polyvalence du Brésilien. Le casse-tête continue donc pour l’OL dans l’optique du mercato…