OL : Manchester United pourrait priver Lyon de Laurent Blanc !

Dans : OL, Premier League.

Dans sa quête d’un nouvel entraîneur, l’Olympique Lyonnais semble avoir misé sur Laurent Blanc, lequel pourrait arriver sur le banc de l’OL avec son fidèle adjoint Jean-Louis Gasset. Même si ce scénario semble bien engagé, les négociations étant en cours depuis deux jours, il pourrait y avoir un facteur X susceptible de changer la donne et rendre Laurent Blanc très exigeant dans ses demandes avec le club de Jean-Michel Aulas. Car ce samedi, L’Equipe affirme que les dirigeants de Manchester United auraient fait de leur ancien joueur un possible successeur de Ole Gunnar Solskjaer, lequel est de plus en plus menacé après un début de saison très médiocre sur le banc des Mancuniens.

Fort de cet intérêt possible de Manchester United, Laurent Blanc pourrait vouloir attendre d’en savoir plus avant de s’engager avec l’Olympique Lyonnais, ou du moins avoir des exigences fermes dans les négociations avec Juninho et Jean-Michel Aulas. Car c’est une évidence, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a eu de nombreuses propositions depuis qu’il a été limogé par Paris et il n’a jamais précipité son retour. Ce n’est pas en 2019 que ce cela changera, d'autant que tout le monde le sait, Laurent Blanc ne fait pas de sa signature à Lyon ou ailleurs une affaire d'argent.