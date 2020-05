OL : Mamadou Sakho n'est pas la priorité n°1 de Lyon !

Dans : OL.

Le nom de Mamadou Sakho est ressorti du côté de l'OL, mais à priori le défenseur français n'est pas en pole position à Lyon lors du prochain mercato.

Déjà évoquée il y a deux ans, la venue de Mamadou Sakho à l’Olympique Lyonnais a fait son retour sur le devant de la scène ces derniers jours, le défenseur de Crystal Palace entamant sa dernière année de contrat avec le club londonien. Bien évidemment, afin de revenir en Ligue 1, et même si l’OL est un club qui a les moyens financiers de ses ambitions, l’ancien joueur du PSG et de Liverpool devra consentir de gros efforts sur son salaire, les clubs français n’étant pas en mesure de s’aligner sur ce que les formations de Premier League peuvent proposer aux joueurs. L’affaire semble donc compliquée concernant la signature de Mamadou Sakho à Lyon. Et elle l’est encore plus car on apprend ce samedi que le défenseur de 30 ans n’est pas la priorité absolue de l'Olympique Lyonnais.

Le quotidien Le Progrès explique que le club de Jean-Michel Aulas n’a pas mis le joueur de Crystal Palace tout en haut de ses tablettes concernant un renfort défensif lors du prochain marché des transferts. « S’il fait bien partie d’une liste élargie de recrues potentielles au poste de défenseur central, l’international français Mamadou Sakho (30 ans) en contrat avec Crystal Palace jusqu’en 2021, ne serait pas la priorité de l’OL, selon nos informations. Sakho, qui a été blessé aux ischio-jambiers au début de l’année, n’a joué que 8 matches cette saison », rappelle le média régional. Autrement dit, alors que Bruno Cheyrou vient officiellement de prendre ses fonctions de patron du recrutement de l'Olympique Lyonnais, l'heure est encore à la réflexion du côté du club rhodanien, Juninho ayant aussi son mot à dire dans ce dossier.