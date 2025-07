OL ‍: Malick Fofana, son prix va être une mauvaise surprise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Malick Fofana n’a toujours pas été vendu par l’OL. Ce dossier risque de se décanter en fin de mercato et Lyon aura fort à faire pour en tirer le prix espéré.

Après avoir perdu Rayan Cherki ou encore Thiago Almada, l’Olympique Lyonnais se prépare au départ de Malick Fofana. Même si les supporters rhodaniens rêvent d’un miracle dans ce dossier, il semble aujourd’hui peu probable de voir l’international belge rester dans la capitale des Gaules. Malick Fofana est courtisé par Liverpool, le Bayern, Everton ou encore l’OM et au vu de la situation financière de l’OL, le conserver serait une vraie prouesse. La question pour Lyon est surtout de savoir s’il va être possible de vendre Malick Fofana au prix espéré, à savoir entre 40 et 60 millions d’euros. Interrogée à ce sujet dans l’After Foot sur RMC, Jen Mendelewitsch est dubitative.

Selon celle qui est consultante à la radio et agent de joueurs, les clubs intéressés par l’ancienne pépite de La Gantoise savent que Lyon est dans une situation financière bancale, ce qui ne va clairement pas les inciter à envoyer une très grosse offre pour le recruter. Le dossier pourrait donc s’éterniser et rien ne dit que l’OL récupèrera la somme espérée. « Le prix s’explique par le fait que tout le monde sait que Lyon est aux abois. Il n’y a personne qui va proposer des sommes folles pour des joueurs lyonnais. On sait que l’OL peut accepter n’importe quoi, ils sont obligés de le vendre. Les clubs vont venir en fin de mercato ou au milieu du mois d’août quand ça va transpirer à Lyon pour l’avoir » a analysé la consultante sur RMC avant de poursuivre.

Lyon a tout à perdre dans le dossier Fofana

« Je ne dis pas qu’il ne va pas partir pour grand-chose car il a une valeur et il va falloir payer un certain prix. Mais aujourd’hui, l’Olympique Lyonnais n’est pas maître des offres qui vont arriver et ce n’est pas pour rien que l’intérêt d’Everton fuite alors que l’OL sait que le joueur n’a pas envie d’y aller » a analysé Jen Mendelewitsch dans l’After Foot. Autre élément à prendre en compte et qui pourrait avoir son importance dans ce dossier : la volonté du joueur, qui ne souhaite pas partir de Lyon à tout prix et qui ne dirait pas non à une saison supplémentaire sur les bords du Rhône pour continuer à grandir avant de signer dans un top club européen. Quoi qu’il en soit, le dossier Malick Fofana est parti pour durer et à Lyon, l’objectif sera d’être gagnant le 31 août. En ayant conserver le joueur ou en ayant réussi à le vendre à prix d’or.