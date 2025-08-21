OL ‍: Malick Fofana sera vendu coûte que coûte

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais ne peut pas faire des folies lors de ce mercato, et Paulo Fonseca le sait. Mais ce que l'entraîneur de l'OL ne sait pas, c'est s'il pourra compter sur Malick Fofana cette saison.

A onze jours de la fin du mercato estival, Lyon a plutôt bien commencé sa saison de Ligue 1 avec une victoire à Lens. Mais les supporters attendent avec un brin d'excitation et un peu d'angoisse que cette période des transferts s'achève. Du côté des décideurs lyonnais, on estime avoir encore deux joueurs à recruter, un avant-centre, afin que Georges Mikautadze ne soit pas surmené, et un ailier-droit. Mais l'Olympique Lyonnais pourrait également avoir à recruter un ailier gauche si Malick Fofana est vendu avant le 1er septembre à 20h. Et c'est justement ce qu'explique Hugo Guillemet dans L'Equipe.

Joueur le plus coté de l'OL, l'ailier international belge a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens, dont Liverpool, Arsenal ou bien encore le Bayern Munich, mais à ce stade du mercato, un seul a fait une offre concrète à Lyon et à Malick Fofana, c'est Everton. Et l'attaquant lyonnais a immédiatement refusé de rejoindre l'autre club de Liverpool, dont les ambitions sportives ne sont pas à la hauteur des attentes du joueur de 20 ans. En juillet, les dirigeants rhodaniens ont donc dit non aux 36 millions d'euros proposés par Everton, en se disant qu'une offre supérieure pouvait venir. Mais pour le journaliste spécialiste de l'OL, si cette offre arrive pour Malick Fofana, cela risque d'être en toute fin de mercato.

Fofana vendu le dernier jour du mercato ?

Hugo Guillemet précise que du côté de l'Olympique Lyonnais, on est préparé à un départ de Fofana pour des raisons financières, même si de son côté le joueur belge n'aurait pas dit non à une saison de plus dans la capitale des Gaules. « Son club doit le transférer à contrecoeur et la grosse société d'agents (Roc Nation Sports) qui s'occupe des intérêts du Belge travaille en ce sens », explique notre confrère, qui pense que tout devrait se jouer dans les ultimes heures du mercato d'été, ou quelques jours avant.

En cas de départ de Malick Fofana, pour un montant que l'Olympique Lyonnais espère désormais supérieur à 40 millions d'euros, Matthieu Louis-Jean a probablement déjà pris un coup d'avance, car l'OL recrutera forcément un joueur susceptible de remplacer l'ailier belge. A savoir si ce renfort de dernière minute réussira à faire oublier Malick Fofana, mais là, c'est une autre histoire et Paulo Fonseca devra s'adapter à ce changement imposé par une direction qui doit corriger les erreurs de John Textor.