OL ‍: Malick Fofana retenu, le coup de théâtre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très convoité sur le marché des transferts, Malick Fofana n’est pas certain de partir cet été. L’Olympique Lyonnais a besoin de vendre pour respecter son accord avec la DNCG. Mais le départ du jeune Belge ne sera pas forcément nécessaire.

Malgré l’échec pour l’annulation du transfert de Matt Turner, l’Olympique Lyonnais compte bien poursuivre son recrutement. Le directeur technique prévoit de nouvelles arrivées dans les semaines à venir, et principalement pour renforcer l’attaque des Gones. « Des joueurs vont encore nous rejoindre, surtout dans le secteur offensif, a annoncé le dirigeant sur la chaîne officielle du club. Les postes offensifs sont les postes privilégiés sur les prochains recrutements. »

Matt Turner à l’OL, c'est fait et le prix est délirant https://t.co/Htk2FMzPbp — Foot01.com (@Foot01_com) July 31, 2025

Ce secteur a effectivement perdu gros avec les départs d’Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki, sans parler des rumeurs persistantes autour de Malick Fofana. Pour le moment, aucun cador n’a fait de lui sa priorité. Mais l’ailier de 20 ans intéresse des grands d’Europe comme Liverpool et le Bayern Munich. Sa cote peut permettre de soulager l’Olympique Lyonnais dont la situation financière oblige à enregistrer d’autres ventes. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’international belge ne sera pas forcément transféré cet été.

L'OL peut s'en sortir autrement

« On s’est engagé sur un certain nombre de ventes. Ce n’est pas certain que ce soit Malick, a tempéré Matthieu Louis-Jean dans un entretien accordé au Progrès. Le problème avec lui, c’est que c’est un excellent joueur, donc il est clair que l’on va être attaqué maintenant, demain, dans six mois, dans un an. Après, on décidera en fonction des offres qui arrivent. On a un deal de cessions acté auprès de la DNCG. Le nom des joueurs n’est pas important pour moi. Ce qui compte, c’est d’avoir l’équipe la plus compétitive possible pour le début de saison. » Les courtisans de Malick Fofana sont prévenus, Lyon n’a pas désespérément besoin de vendre son jeune talent.