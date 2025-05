OL ‍: Malick Fofana quittera Lyon sans regret

Le mercato estival risque d’être mouvementé du côté de l’Olympique Lyonnais cet été. Beaucoup de départs sont à prévoir pour renflouer les caisses du club Rhodanien. Malick Fofana pourrait atterrir du côté de Liverpool.

Les Reds sont à l’affût pour un joueur lyonnais. Le club champion d’Angleterre commence à scruter le mercato pour renforcer son équipe et pallier certains départs potentiels. Selon Mundo Deportivo, Arno Slot surveille Malick Fofana. Le jeune ailier de l’OL auteur d’une saison pleine est l’une des valeurs marchandes de l’effectif de Paulo Fonseca. Avec 11 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2024/2025, le Belge est surveillé. Acheté par le club français en janvier 2024 pour 19,5 millions d’euros, Fofana vaut désormais entre 25 et 30 millions selon Transfermarkt. En difficulté financière, le septuple champion de France va devoir vendre plusieurs éléments cet été. Le jeune joueur de 20 ans sera sûrement l’un des départs à prévoir sur le mercato de l’OL. Malgré la qualification pour la Conference League arrachée lors de la dernière journée de Ligue 1, Lyon devra se séparer de nombreux éléments.

🚨 𝗜𝗡𝗙𝗢: Liverpool have placed their attention to OL winger Malick Fofana (20) as Barcelona decide to move in for Luis Diaz this summer: #LFC have even made contact with the French club, they want £25M for the forward revelation, @GBSans. pic.twitter.com/7qzUJEINcc