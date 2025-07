OL ‍: Malick Fofana n'ira pas à l’OM, il attend la Premier League

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Un temps pisté par l’OM durant ce mercato estival, Malick Fofana ne changera pas d’Olympique, mais envisage toujours de quitter l’OL pour poursuivre sa carrière en Premier League.

Le club rhodanien aura-t-il la chance de compter sur Malick Fofana pour une deuxième saison pleine ? Cela semble peu probable, si l’on en croit les dernières informations sorties autour de ce dossier chaud du mercato lyonnais. Suivi de près par l’OM, l’international belge ne trahira toutefois pas les supporters des Gones en signant chez l'ennemi marseillais. Tout simplement parce que Marseille a trouvé son renfort offensif de poids en la personne d’Igor Paixao. En effet, ce lundi soir, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le Feyenoord Rotterdam sur la base d’un transfert de 35 millions d’euros pour recruter l'ailier brésilien de 25 ans, qui va passer sa visite médicale dans les heures à venir avant de parapher un contrat de cinq ans.

Paixao arrive à Marseille, fin de la piste Fofana

🇧🇷🔵⚪️ L’arrivée d’Igor Paixão devrait annihiler – de facto – toute possibilité de voir arriver Malick Fofana à l’OM.



🇧🇪 Pour rappel, l’objectif du Belge est de rejoindre le top 6 de la Premier League, avec la perspective de disputer la Ligue des champions.



Saga, on. #mercato pic.twitter.com/pLoyw5ZqTg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2025

Un transfert qui tue la piste Fofana à Marseille, mais qui n’efface pas pour autant les envies de départ de l’attaquant belge. Selon Sacha Tavolieri, celui qui a été recruté à La Gantoise pour 19,5 ME en janvier 2024 souhaite toujours faire ses valises. « L’arrivée d’Igor Paixão devrait annihiler – de facto – toute possibilité de voir arriver Malick Fofana à l’OM. Pour rappel, l’objectif du Belge est de rejoindre le Top 6 de la Premier League, avec la perspective de disputer la Ligue des champions », explique le journaliste belge sur son compte X.

Malick Fofana rêve toujours de la Premier League

Malgré la fin de la piste marseillaise, le joueur de 20 ans veut donc surfer sur sa bonne saison dernière à Lyon, où il avait marqué 11 buts en 41 matchs, pour franchir un véritable cap dans sa carrière. Mais reste à savoir si un gros club anglais sera prêt à poser les 40 ME réclamés par l’OL pour recruter un joueur qui doit encore progresser pour faire partie des meilleurs attaquants d’Europe. Il y a quelques temps, Liverpool semblait intéressé par le profil de Fofana, mais avec déjà plus de 300 ME dépensés sur le marché des transferts, avec notamment les arrivées de Florian Wirtz ou Hugo Ekitiké, les Reds n’ont plus de moyens infinis. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour l’OL, qui, malgré son besoin de faire rentrer de l’argent frais dans les caisses, aimerait bien compter sur le talent de Malick Fofana pour la saison à venir, que ce soit pour concurrencer l’OM ou le PSG en L1 ou pour briller en Europa League.