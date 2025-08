OL ‍: Malick Fofana, mauvaise nouvelle confirmée

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A Lyon, le cas Malick Fofana reste une interrogation majeure. L'ailier belge est un cadre important de l'OL mais sa valeur marchande est trop élevée pour renoncer à un transfert. Paulo Fonseca admet lui-même que Fofana n'est plus intransférable cet été.

A deux semaines de la reprise du championnat, l'Olympique Lyonnais donne enfin des signes encourageants sur le plan sportif. Les Gones viennent de battre Hambourg et Majorque sur le score de 4-0 à chaque fois. Leur jeu collectif est intéressant avec un groupe plus fort et homogène qu'attendu. Si en plus les recrues se multiplient, les supporters vont vite être enthousiastes. Cependant, une zone d'ombre demeure avec le cas Malick Fofana. Atout majeur de l'OL, le jeune ailier belge de 20 ans n'est pas sûr de rester jusqu'à la fin de l'été.

L'OL en danger pour Fofana, c'est confirmé

Fofana est très convoité en Europe, notamment par Liverpool. Lyon peut en tirer au moins 40 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable en pleine cure d'austérité. Dans leur communication, les principaux acteurs du club rhodanien insistaient sur le fait qu'il était préférable de garder Fofana un an de plus. Un scénario qui plaît au joueur, désireux de progresser à son rythme et de conserver un temps de jeu maximal pour la sélection belge. Paulo Fonseca est nettement moins optimiste.

🎙️Fonseca : « Je pense que ce serait mieux pour Malick s'il restait. Mais si une offre arrive que nous ne pouvons pas refuser.



S'il reste un an, la saison prochaine il sera mieux préparé pour aller dans une meilleure équipe, et l'OL pourra faire un meilleur championnat »… pic.twitter.com/Uwgw7zJqPG — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) August 1, 2025

Interrogé par Le Progrès, l'entraîneur portugais veut que Fofana reste, mais il a intégré pour la première fois l'idée d'une vente de sa pépite. « Je pense que ce serait mieux pour Malick s'il restait. Mais si une offre arrive que nous ne pouvons pas refuser… S'il reste un an, la saison prochaine il sera mieux préparé pour aller dans une meilleure équipe, et l'OL pourra faire un meilleur championnat », a t-il indiqué dans le quotidien rhônalpin. L'achat annoncé de Tyler Morton pour 17 millions d'euros à Liverpool pourrait suggérer que la vente du belge se profile...