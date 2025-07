OL ‍: Malick Fofana, la surprise sera énorme

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais est en quête de finances ces derniers jours afin de se sauver face à la DNCG. L’une des valeurs marchandes de l’effectif reste Malick Fofana. Le joueur belge discute avec des pointures en Europe pour un transfert.

Après la vente de Rayan Cherki du côté de Manchester City pour 40 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais poursuit sa grande braderie. L’objectif de sa nouvelle dirigeante, Michele Kang est d’instaurer l’austérité. La masse salariale doit être diminuée et certains joueurs seront vendus pour renflouer les caisses du club. C’est le cas de Malick Fofana. Le joueur belge a réalisé une bonne saison avec le club rhodanien. En 41 matchs toutes compétitions confondues, l’international belge (une sélection) a inscrit 11 buts et délivré six passes décisives. Dans l’émission l’Equipe du soir, le journaliste Hugo Guillemet évoque les pistes pour le jeune ailier de 20 ans.

Fofana vers Liverpool ou le Bayern

INFO MERCATO



Malick Fofana vers Nottingham Forest ?



"Ça discute davantage avec des clubs de l'envergure du Bayern, de Liverpool." @hugoguillemet #EDS pic.twitter.com/97nCbIicMx — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) July 1, 2025

Alors que les premières rumeurs envoyaient Fofana du côté de Nottingham Forest, la démission de John Textor rabat les cartes. Les amitiés entre l’OL et le club géré par Marinakis sont terminées et le joueur discute avec des écuries plus prestigieuses. « Au niveau du club, aucune offre n’a été reçue pour Fofana. Il a changé d’agent très récemment, il a pris une très grosse structure qui s’occupe notamment de Vinicius. Donc évidemment eux, il lui cherche un club. Mais Fofana discute davantage avec des clubs d'envergure tels que le Bayern Munich ou Liverpool. Je ne vois pas comment il pourrait être intéressé par Nottingham Forest qui n’est pas qualifié pour la Ligue des champions. Et tout ce qui est lié à Nottingham Forest ou Marinakis qui est un ami de John Textor, les petits arrangements on peut imaginer que c’est terminé », explique Hugo Guillemet. La vente de Fofana permettrait à l’OL de renflouer légèrement les caisses en attendant l’appel devant la DNCG.