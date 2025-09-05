OL ‍: Malick Fofana, la star du nouveau Tottenham

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais a conservé Malick Fofana après un été plein d'incertitudes. Néanmoins, les Gones seront à nouveau menacés pour leur ailier belge dès janvier prochain. Sa cote augmente au fil des semaines et Tottenham en fait sa principale priorité.

Si beaucoup de supporters lyonnais ont regretté le départ de Mikautadze dans les derniers jours du mercato, ils savent que la vente du Géorgien a sauvé la place de Malick Fofana à l'OL. Un moindre mal tant le joueur arrivé en janvier 2024 est intenable en ce début de saison. Auteur d'un but et d'une passe décisive en trois matchs de Ligue 1, il fait souffrir les défenses par sa vitesse et sa qualité de percussion. Egalement buteur avec la Belgique jeudi soir, il va provoquer un certain engouement chez les clubs européens et peut-être mettre dans l'embarras la direction lyonnaise à court terme.

Tottenham craque pour Malick Fofana

L'Inter Milan est entré dans le dossier et, selon le site CaughtOffside, Tottenham est aussi sur les rangs pour enrôler Malick Fofana. Le média anglais précise que les Spurs auraient déjà tenté leur chance pour un recrutement en toute fin de mercato estival. Néanmoins, l'OL n'a pas voulu céder son leader offensif puisqu'il devenait impossible de le remplacer en quelques heures seulement.

🇱🇮 - 🇧🇪



Quelle action conclue par Malick Fofana ! La Belgique n'a pas fait de détails et s'impose très largement contre le Liechtenstein (0-6) #lequipeFOOT pic.twitter.com/0Q081SX95A — L'Équipe (@lequipe) September 4, 2025

Un refus qui ne calme pas Tottenham. En effet, le club londonien réessayera de chiper l'ailier belge en janvier prochain. Les 45 à 50 millions d'euros réclamés par Lyon ne sont pas un obstacle pour eux. Financièrement, l'OL se rapproche du jackpot avec une concurrence toujours plus fournie. Néanmoins, une vente en cours de saison affaiblirait considérablement l'équipe de Paulo Fonseca, devenue très dépendante de son prodige de 20 ans. Voilà qui va faire cogiter la direction rhodanienne pendant plusieurs semaines.