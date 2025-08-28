OL ‍: Malick Fofana humilié par le mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malick Fofana est parti pour rester à l'Olympique Lyonnais pour une saison supplémentaire. Une excellente nouvelle pour les amoureux des Gones. Néanmoins, un célèbre journaliste estime que c'est un désaveu pour le Belge vis-à-vis de l'Europe.

La peur commence tout doucement à quitter le corps des supporters lyonnais. Annoncé partant depuis plusieurs semaines, Malick Fofana restera à Lyon à l'issue de l'été sauf incroyable renversement de situation. Un soulagement pour tout un club, devenu très dépendant de son ailier belge. Leader d'attaque après les départs de Lacazette et Cherki, l'ancien joueur de La Gantoise a été irrésistible sur les deux premiers matchs de Ligue 1. Il a inscrit un somptueux but, il a délivré une passe décisive et il a fait d'énormes différences balle au pied. Un profil séduisant pour bien des clubs sur le papier, surtout que l'OL ne s'opposait pas à une vente pour remplir ses caisses.

Fofana boudé, son niveau remis en cause

Les dirigeants lyonnais espéraient récupérer au moins 40 millions d'euros grâce à l'international belge. C'était d'autant plus logique que Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich ont été annoncés sur les rangs pour Fofana. Toutefois, à quelques jours de la fin du mercato, Everton est le seul concurrent en compétition. Les Toffees donnent la somme attendue par l'Olympique Lyonnais. Mais, le club anglais est jugé trop modeste par l'ailier qui refuse tout transfert là-bas. Fofana n'est pas déçu de rester dans le Rhône pour continuer sa progression. Pourtant, il devrait être frustré selon Dominique Séverac. Le journaliste du Parisien juge ce manque de prétendants peu flatteur pour le Belge.

Le petit bijou du crack Malick Fofana 💎🇧🇪 pic.twitter.com/RAJ7lLBFHu — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 24, 2025

« Il y a eu un gros mercato des clubs énervés par leur élimination en Ligue des champions : le Bayern Munich, Liverpool, le Real Madrid et Malick (Fofana) n’a jamais été vraiment proche de remplacer Kingsley Coman, Luis Diaz… Il n’a jamais été le 1 dans les short-list. C’est pas un peu inquiétant pour lui ça ? […] Ce n’est pas une évidence que les gros clubs se soient jetés sur lui. Vu qu’il a 20 ans, vu qu’il est fort, très fort et vu qu’il n’est qu’à 40 patates, pas cher donc... », a-t-il lâché dans L'Equipe du Soir. Une analyse sévère pour un joueur de seulement 20 ans avec un an et demi de Ligue 1 dans les jambes. Si sa bonne dynamique s'allonge sur plusieurs mois, le gratin européen viendra vite toquer à la porte de l'OL au mercato hivernal.