OL ‍: Malick Fofana bloqué à Lyon par son père

Par Claude Dautel

L'avenir de Malick Fofana à l'Olympique Lyonnais est très incertain, l'attaquant belge ayant une énorme valeur financière sur le marché des transferts. Tandis que l'on évoque Liverpool ou Everton pour accueillir Fofana, le flou entoure la situation du joueur.

La carrière de Malick Fofana a pris de l'ampleur depuis que le jeune attaquant international belge a signé à Lyon en janvier 2024 pour 19,5 millions d'euros en provenance de La Gantoise. Un an et demi plus tard, le prix du joueur de 20 ans a probablement doublé, ce dont l'OL se réjouit. Après avoir vendu Rayan Cherki à Manchester City, le club de Michele Kang pourrait réaliser une très grosse opération financière en cédant Fofana à Liverpool ou Everton, les deux clubs qui reviennent le plus régulièrement concernant la possible signature de l'attaquant international belge. Mais, à en croire Mohamed Toubache-Ter, il pourrait y avoir un invité surprise dans cette opération, le père de Malick Fofana. Ce dernier pourrait pousser l'attaquant à rester à Lyon au moins une saison de plus.

Fofana, une bataille pour des intérêts financiers ?

Est-ce que c’est dans l’intérêt du papa de voir son fils Malick Fofana partir de Lyon ??



Le mandat prend fin en Septembre… dossier hallucinant !! #OL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 8, 2025

Selon l'influenceur insider, ce report du transfert de Malick Fofana serait lié à un jeu d'agents. En effet, le joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a confié un mandat à Roc Nation Sports, l'agence de Jay Z, un mandat qui s'achèverait à la fin de l'actuelle mercato. Ce qui peut permettre au père de Fofana de revenir dans la danse pour un futur transfert. « Est-ce que c’est dans l’intérêt du papa de voir son fils Malick Fofana partir de Lyon ?? Le mandat prend fin en septembre… dossier hallucinant !!, explique dans un premier temps Mohamed Toubache-Ter, qui confirme que le père de l’international belge est que ce dernier reste à l’OL lors de ce mercato, tout cela pour des raisons pécuniaires et uniquement pécuniaires. C’est l’intérêt de son portefeuille surtout. Si l’intérêt du père est qu’il parte ? Non ! »