OL ‍: Malick Fofana à Liverpool, négociations en cours

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'avenir de Malick Fofana à l'Olympique Lyonnais pourrait très rapidement se réduire. Liverpool a contacté les dirigeants de l'OL ce jeudi pour évoquer le transfert du prodige belge.

Les supporters l'espèrent, mais ils savent qu'il sera compliqué de conserver Malick Fofana dans l'effectif de Paulo Fonseca. En marge du dernier match amical de l'Olympique Lyonnais contre le Bayern Munich, le technicien portugais de l'OL avait tout de même reconnu que ce ne serait pas simple de garder l'attaquant international belge : « Malick est très bien à Lyon, et je pense que ce serait mieux s’il restait. Mais si une offre arrive que nous ne pouvons pas refuser… ».

Et ce jeudi soir, le site spécialisé sur Liverpool, The Firm, révèle que les dirigeants de Liverpool ont renoué le contact avec leurs homologues ces dernières heures afin de parler de Malick Fofana. La relation OL-Liverpool est plutôt bonne puisque les Reds viennent de vendre Tyler Morton à Lyon, l'international espoirs anglais s’étant engagé jusqu'en 2030. De quoi faciliter les discussions entre les deux clubs, Liverpool ayant les moyens de ses ambitions comme on l'a vu avec le recrutement d'Hugo Ekitike pour 91 millions d'euros.

Liverpool a contacté l'OL jeudi matin pour Fofana

🚨EXCLUSIVE: Liverpool step up their interest in Malick Fofana after contacting Lyon this morning [@TheFirmBL_] #LFC pic.twitter.com/GmkgwywvD7 — The Firm (@TheFirmBL_) August 7, 2025

Le média anglais précise que désormais Liverpool ne masque plus son grand intérêt pour l'attaquant belge de l'Olympique Lyonnais, dont la réputation a dépassé les frontières de la Ligue 1 la saison passée. Il y a quelques semaines, le club de la Mersey avait déjà été évoqué comme possible point de chute pour Malick Fofana, mais cette fois, les champions d'Angleterre veulent passer à la vitesse supérieure et c'est pour cela que Liverpool est revenu aux renseignements. Après avoir vendu Rayan Cherki pour plus de 40 millions d'euros, le club rhodanien pourrait faire encore plus fort avec le joueur recruté en janvier 2024 à la Gantoise pour 19,5 millions d'euros. En effet, ces derniers temps, alors que l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Fofana avait été évoqué, un prix supérieur à 50ME avait été cité.