OL ‍: La valeur de Fofana dévoilée, l’OM va s’étouffer

Par Eric Bethsy

En contact avec l’entourage de Malick Fofana, l’Olympique de Marseille espère conclure son transfert cet été. On peut tout de même s’interroger sur les capacités financières du club phocéen. D’après les différentes estimations, la valeur de l’ailier de l’Olympique Lyonnais peut dépasser les 50 millions d’euros.

Fidèle à la politique de son président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille anime le marché des transferts. Le vice-champion de France a déjà enregistré les signatures de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina. Et la direction est loin d’avoir terminé ses emplettes estivales. Le secteur offensif sera également renforcé, d’où les pistes menant à Igor Paixão (25 ans, Feyenoord Rotterdam) et Malick Fofana, que le journaliste Sacha Tavolieri annonce ouvert à un départ chez le pensionnaire du Vélodrome.

🔵⚪️ Ce que @Santi_J_FM a écrit est correct, Malick Fofana est un joueur qui plaît énormément à l’Olympique de Marseille qui discute bel et bien avec l’entourage du Diables Rouges depuis plusieurs semaines.

🇧🇪 Le Belge veut jouer la Champions & est donc ouvert à l’#OM. #mercato pic.twitter.com/cbJo6yH3Bl — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 12, 2025

L’international belge souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. De plus, l’entraîneur Roberto De Zerbi pourra sans doute lui offrir une place de titulaire, contrairement à d’autres clubs intéressés comme Liverpool et le Bayern Munich. Un accord entre Malick Fofana et les dirigeants marseillais reste donc envisageable. En revanche, on peut s’interroger sur la capacité de l’Olympique de Marseille à financer un tel transfert. Après le départ de Rayan Cherki à Manchester City pour 42,5 millions d’euros (bonus compris), il est clair que l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 représente la plus grosse valeur marchande de l’Olympique Lyonnais.

Jusqu'à 53 M€ pour Fofana

Si le site de Transfermarkt l’estime à 30 millions d’euros, l’algorithme de Football Transfer parle plutôt d’un prix à 38,2 millions d’euros. Quant aux chercheurs de l’Observatoire du football (CIES) en Suisse, leur estimation de Malick Fofana se situe entre 37 et 53 millions d’euros ! Malgré sa situation, le club rhodanien n’est pas du genre à brader ses joueurs et les Marseillais peuvent s’attendre à de hautes exigences sur ce dossier.