OL : Malacia et Lyon, accord imminent !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La presse néerlandaise l'annonce, Tyrell Malacia sera bien un joueur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Les deux clubs sont proches de s'entendre sur les détails financiers de ce transfert.

Tandis que l’officialisation de la signature de Johann Lepenant devrait intervenir dans les prochaines 24 heures, l’Olympique Lyonnais a bien avancé sur un autre dossier concernant un jeune joueur. Et il s’agit bien évidemment de celui de Tyrell Malacia, le jeune défenseur néerlandais de Feyenoord. Après deux offres qui ont été refusées par les dirigeants du récent finaliste malheureux de la Conference Europa League, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot se sont rapproché des 20 millions d’euros exigés par leurs homologues pour céder celui qui désormais le coéquipier de Memphis Depays dans l’équipe des Pays-Bas. Voetbal International annonce ce mercredi que Tyrell Malacia va être le premier joueur à quitter le club de Rotterdam lors de ce mercato estival 2022. « Feyenoord et l’Olympique Lyonnais se rapprochent au niveau du prix. L’arrière gauche, c’est presque certain, ne sera plus à la reprise de l’entraînement après ses vacances », explique Martijn Krabbendam.

Malacia à Lyon, c'est chaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tyrell Malacia (@tyrellmalacia)

Le journaliste précise que la vente de Tyrell Malacia, même pour près de 20 millions d’euros, ne permettra pas de faire des folies du côté de Feyenoord, puisque le club néerlandais va rester très prudent, et que 40% du chèque lâché par l’Olympique Lyonnais sera réinjecté lors de ce marché des transferts. Du côté de l’OL, il est clair que l’accord officiel avec John Textor, et l’annonce d’une enveloppe supplémentaire de près de 85 millions d’euros pour se renforcer au mercato ont aidé à finaliser cette opération afin de recruter l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs en Europe. Car le milliardaire américain l’a fait savoir, il veut lui aussi miser sur de jeunes joueurs talentueux pour ramener l’Olympique Lyonnais au sommet du football français, et pourquoi pas européen. Pas question pour son club de recruter des joueurs bling-bling comme le dirait Nasse Al-Khelaifi. Tyrell Malacia sera le premier d’une série à s’installer dans le nouveau projet lyonnais.