OL ‍: Majorque emprisonne Greif, la caution est fixée à 6 ME

L'Olympique Lyonnais veut Dominik Greif pour garder ses buts cette saison. Si le portier slovaque est totalement séduit par les Gones, ce n'est pas le cas de Majorque. Le club espagnol n'a toujours pas reçu les 6 millions d'euros réclamés pour le transfert.

L' Olympique Lyonnais réalise un mercato satisfaisant et complète son effectif au fur et à mesure du temps, selon ses besoins, avec pertinence et discrétion. Seul un dossier fait flancher les dirigeants rhodaniens, celui du nouveau gardien de but. Avec le départ de Lucas Perri à Leeds, l'OL veut récupérer un portier d'expérience pour aborder la prochaine saison. Les Gones ont ciblé le Slovaque de 28 ans Dominik Greif, dernier rempart de Majorque depuis 2021. Performant et respecté en Liga, il correspond au profil recherché par Lyon. Encore faut-il conclure le transfert.

Majorque ne cède pas à l'OL sur le prix

Pour le joueur, pas de problème. Dominik Greif valide le transfert à l'OL à 100%. C'est totalement différent pour Majorque. Le club des Iles Baléares réclame 6 millions d'euros, ce que la direction rhodanienne ne lui donne toujours pas. Selon le journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet, Lyon n'offre que 3 millions d'euros pour le gardien slovaque. Un écart de prix qui va du simple au double et bloque indéfiniment le dossier.

L'Olympique Lyonnais ne veut pas se précipiter et céder trop vite aux exigences des Espagnols. Greif est dans la poche et surtout Rémy Descamps est très performant dans les buts rhodaniens depuis le début de la préparation estivale. Cependant, la concurrence n'attend pas et s'aligne déjà sur le montant voulu par Majorque. C'est le cas de Galatasaray mais surtout du LOSC, bien décidé à faire du Slovaque le successeur de Lucas Chevalier.