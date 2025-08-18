OL ‍: Maitland-Niles c'est non, ce club n'en veut pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé libre d'Arsenal il y a deux ans, Ainsley Maitland-Niles n'a pas brillé samedi avec l'OL contre le RC Lens. Le départ du défenseur anglais ne serait pas une surprise.

L'Olympique Lyonnais a montré de belles choses lors de sa victoire à Bollaert, et si Paulo Fonseca peut déjà compter sur un effectif presque au complet, Dominik Greif étant attendu dans les prochaines heures, l'entraîneur sait que des joueurs pourraient partir. Si l'on met de côté le dossier Malick Fofana, qui financièrement serait une énorme affaire pour l'OL, mais sportivement un très gros coup dur, c'est le nom d'Ainsley Maitland-Niles qui revient régulièrement du côté du Groupama Stadium. Il est vrai que la copie rendue par le joueur anglais face à Lens n'est pas à la hauteur des attentes, et c'est pour cela que selon des médias turcs, et notamment Gala Digital, des émissaires auraient proposé Ainsley Maitland-Niles à Galatasaray, alors que ce dernier a encore deux ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais.

Ainsley Maitland-Niles dans le dur à l'OL

Cependant, si l'OL souhaite se débarrasser d'Ainsley Maitland-Niles, à priori ce ne sera pas avec le club stambouliote qu'il s'engagera. En effet, Galatasaray aurait finalement répondu négativement aux représentants qui ont proposé le nom du défenseur né à Londres. Il reste cependant encore deux semaines à l'Olympique Lyonnais pour trouver un point de chute pour l'ancien joueur d'Arsenal, même si Galatasaray semblait la piste la plus chaude depuis quelques semaines. Rappelons tout de même que si le mercato se termine le 1er septembre à 20 heures en France, le marché des transferts s'achèvera le 12 septembre en Turquie. Cela laisse donc encore un peu de temps pour revenir éventuellement à la charge pour Galatasaray qui a de très nombreux dossiers en cours cet été. À voir si Maitland-Niles sera toujours partant en toute fin de mercato, et si Paulo Fonseca sera toujours décidé à le laisser filer.