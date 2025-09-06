OL ‍: Mahamadou Diawara quitte Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL et le club d'Anvers se sont entendus concernant Mahamadou Diawara. Le milieu de terrain de 20 ans est attendu dimanche en Belgique pour signer son nouveau contrat.

C'est Fabrizio Romano qui l'annnonce ce samedi soir, Mahamadou Diawara va passer dans les 24 prochaines heures sa visite médicale avant de s'engager avec le club d'Anvers. L'affaire s'est réglée ces dernières heures avec un accord sous forme de prêt payant à 250.000 euros avec une option d'achat à hauteur de 3 millions d'euros plus 10% sur une éventuelle revente. Diawara était arrivé libre du PSG en 2023, et il avait été prêté au Havre au dernier mercato d'hiver.