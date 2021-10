OL : MacHardy tape sur Anthony Lopes et félicite un Lyonnais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche, les supporters de l’OL ont vécu un derby frustrant avec un match nul contre l’ASSE malgré une domination très nette en première mi-temps.

Le jeu déployé par les hommes de Peter Bosz lors de la première mi-temps était de très grande qualité et avec plus de précision, Lyon aurait certainement mené de deux ou trois buts. L’OL n’a finalement pas réussi à faire le break après le but d’Houssem Aouar et a été rejoint dans le temps additionnel. Dans le podcast « After Lyon » sur RMC, Jonathan MacHardy est revenu pêle-mêle sur cette rencontre. Au rayon des déceptions, il souligne le manque de lucidité d’Anthony Lopes, exclu de manière stupide à ses yeux. La défense doit également progresser selon le consultant de l’After Foot, qui salue en revanche les progrès évidents de Bruno Guimaraes. En difficulté la saison dernière avec Rudi Garcia, qui lui préférait Thiago Mendes dans ce rôle de sentinelle, l’international brésilien retrouve son meilleur niveau sous la houlette de Peter Bosz. Et au vu de son talent, c’est forcément une très bonne nouvelle pour les Gones.

MacHardy salue le travail de Peter Bosz

« Ce n’est pas un délit de sale gueule mais un gardien de cette expérience et de ce niveau-là doit mieux gérer sa fin de match contre Saint-Etienne. Globalement, Peter Bosz va devoir encore améliorer son animation défensive, notamment au niveau des latéraux. Mais si on prend l’OL depuis le début de la saison, il y a quand même eu de sacrés progrès. J’ai par ailleurs envie de souligner le très bon match de Bruno Guimaraes que l’on a entrain de retrouver. Je pense que l’entraîneur y est pour beaucoup, lui qui a eu beaucoup de mal la saison dernière » a lancé Jonathan MacHardy, qui se réjoui des progrès de l’Olympique Lyonnais avec leur nouvel entraîneur Peter Bosz. Et qui attend maintenant une confirmation, laquelle sera attendue après la trêve internationale avec un choc contre l’AS Monaco au Groupama Stadium.