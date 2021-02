OL : Lyon vise un ancien pitbull de L1 au mercato

Dans : OL.

Plus que jamais en course pour le titre de champion de France, l’Olympique Lyonnais commence par ailleurs à prospecter dans l’optique du prochain mercato.

Soucieux d’anticiper chaque potentiel départ et de ne jamais se retrouver pris au dépourvu en période de mercato, Juninho explore un certain nombre de pistes à chaque poste. On le sait, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a les yeux rivés vers l’Amérique du Sud, comme l’ont prouvé les transferts de Jean Lucas ou encore de Bruno Guimaraes. Mais à en croire les informations obtenues par Sport Tunisien, l’ancien tireur légendaire de coup-francs est également attentif aux championnats du top 5 européen comme c’est par exemple le cas de la Bundesliga. C’est ainsi que le média affirme que Juninho apprécie tout particulièrement le profil d’Ellyes Skhiri.

Après cinq ans passés à Montpellier (133 matchs, 10 buts), le milieu défensif de 25 ans s’est envolé pour Cologne en 2019, où il enquille les matchs. Utilisé à près de 60 reprises par le club allemand (4 buts), le Tunisien s’est imposé comme une valeur sûre du championnat allemand au poste de milieu défensif, à tel point que ses prestations ont retenu l’attention d’un club de la dimension de l’Olympique Lyonnais. Pour l’heure, aucune négociation n’a évidemment débuté entre le club rhodanien et Cologne, mais Shkiri fait partie des joueurs suivis par l’OL en cas de départ d’un élément au milieu de terrain, un secteur de jeu particulièrement fourni au sein de l’effectif de Rudi Garcia avec Bruno Guimaraes, Thiago Mendes, Lucas Paqueta, Maxence Caqueret mais également Jean Lucas, prêté sans option d’achat au Stade Brestois jusqu’à la fin de la saison.