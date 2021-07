OL : Lyon vend 0,6% de son capital à certains joueurs

Dans : OL.

Il y a quelques mois, Jean-Michel Aulas avait proposé aux joueurs de compenser des baisses salaires en échange d'actions d'OL Groupe. L'OLympique Lyonnais a dévoilé les détails financiers de ce deal.

En début d'année 2021, face au marasme traversé par Lyon, mais également par la totalité des autres clubs de Ligue 1, Jean-Michel Aulas avait proposé aux joueurs, joueuses et membres du staff de l’OL de convertir en actions d’OL Groupe une partie de leur rémunération représentant entre 5 et 25% du salaire pour la période du février à juin. Et ce lundi, le club rhodanien a communiqué le résultat financier de cette opération, même si l’Olympique Lyonnais n’a évidemment pas dévoilé qui étaient les joueurs et joueuses concernés et ce qu’ils avaient accepté d’investir.

« OL Groupe annonce la réalisation d’augmentations de capital ayant permis aux acteurs sportifs professionnels (joueurs, joueuses, staffs, encadrement) de convertir en actions d'OL Groupe une partie de leur rémunération (mois de février à juin inclus). Le groupe remercie vivement les acteurs sportifs qui ont participé à ces opérations, témoignant leur engagement dans l’avenir sportif et économique de l’Olympique Lyonnais et permettant au groupe d’améliorer sa position de trésorerie et de renforcer ses fonds propres. L’opération a été réalisée via trois augmentations de capital (...) Les augmentations de capital ont été souscrites auprès d’un cercle restreint d’investisseurs constitué de joueurs et joueuses professionnels, ainsi qu’une partie du staff et du personnel d’encadrement des équipes professionnelles masculine et féminine de l’Olympique Lyonnais, agissant pour compte propre (...) L’Opération a donné lieu à l’émission au total de 363 483 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1,52 euros, pour un montant global de souscription de 827 085,57 euros, prime d’émission incluse, représentant 0,62 % du capital social post opération. Les fonds levés permettront à OL Groupe d’améliorer sa position de trésorerie et de renforcer ses fonds propres », précise OL Groupe dans un communiqué.