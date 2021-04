OL : Lyon va récupérer 25 ME pour ce flop

Dans : OL.

Prêté avec succès dans le club de Fulham en Premier League depuis le début de la saison, Joachim Andersen pourrait rapporter un joli pactole à l'Olympique Lyonnais lors du prochain mercato estival.

En octobre dernier, quand le club rhodanien avait laissé partir la plus chère recrue de son histoire en prêt sec, les suiveurs du foot français avaient un peu buggé. Mais au final, cette décision a été la bonne pour toutes les parties. Déjà parce que l'international danois a parfaitement relancé sa carrière en Angleterre après une première saison très compliquée chez les Gones. Mais aussi parce que l'OL va finalement s'y retrouver. Peut-être pas au niveau sportif, où la charnière Marcelo - Denayer semble avoir un bel avenir devant elle, et donc sans Andersen. Mais au moins au niveau financier. Car si Jean-Michel Aulas craignait une sorte de catastrophe industrielle à la Yoann Gourcuff avec l'ancien protégé de Florian Maurice, le président de l'OL va sûrement retomber sur ses pattes.

Les gros clubs anglais veulent Andersen

Puisqu'après avoir acheté le défenseur central pour près de 30 millions d'euros à la Sampdoria en 2019, Lyon pourrait le revendre pour environ le même prix en PL l'été prochain. Selon les informations du Telegraph, Tottenham, Manchester United et Leicester sont sur les rangs pour Andersen. Les Spurs prendraient même ce dossier au sérieux, puisqu'une offre de 25 ME pourrait tomber sur le bureau d'Aulas en fin de saison. En quête d'un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine, José Mourinho est séduit par Andersen. Bien intégré au football anglais, le joueur de 24 ans serait donc en passe de s'offrir un joli rebond. Et dans le même temps, l'OL pourrait récupérer un joli chèque, qui servirait à recruter de nouveaux joueurs pour compenser tous les départs à venir, et notamment celui de Memphis Depay.