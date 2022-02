OL : Lyon va mieux, c'est l'avis du Dr Hugo Guillemet

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL est revenu de loin mardi soir lors du choc face à Marseille. Menés 0-1 et virtuellement éliminés de la course au podium, les Lyonnais ont réussi à renverser la vapeur et à gagner. Un succès significatif, le troisième de suite, loin d'être anodin pour Hugo Guillemet.

L'OL reste une équipe difficile à suivre et surtout à anticiper. Elle a parfois perdu les matches qu'elle ne devait pas perdre mais peut aussi aller chercher les succès que personne n'attendait. Mardi soir, elle en a encore fait la démonstration. Fortement diminué par les absences face à un OM en pleine confiance, Lyon a pourtant gagné 2-1 après avoir été mené 0-1 jusque dans le dernier quart d'heure. Une victoire qui a fait passer l'OL de la 11e place à la 7e et surtout de 12 à 6 points de l'OM, troisième. Les Lyonnais ont donc repris de l'optimisme, notamment pour leurs ambitions européennes, après ce troisième succès de rang et un 10/12 en quatre matches.

La dynamique a changé pour l'OL

Il faut dire que les doutes et les problèmes ont été au cœur du quotidien du club en fin d'année 2021 : problèmes extra-sportifs liés aux supporters face à l'OM et au Paris FC, départ soudain de Juninho ou encore billetterie en grande souffrance. Cependant, cette mauvaise série fait partie du passé, l'OL nouveau est arrivé avec 2022. C'est en tout cas ce que pense Hugo Guillemet.

🦁 L'OL s'est-il relancé dans la course au podium ? @hugoguillemet : "Je ne vois que des signaux positifs" #EDG pic.twitter.com/AERuxjCHEH — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 2, 2022

Le journaliste de l'Equipe qui suit l'OL trouve que les choses s'enchaînent bien à Lyon. Après avoir mangé son pain noir, les Lyonnais pourraient de nouveau sourire prochainement. « C’était certainement un tournant. [...] Ça aurait pu être négatif comme à Nice en première partie de saison mais ça ne l’a pas été. On a vu dans les tribunes, une réaction avec des cris de rage. On a l’impression qu’en 2021, l’OL avait tout contre lui avec une certaine malchance. Depuis 2022, on a l’impression que cette malchance s’est inversée. Par exemple, Moussa Dembélé qui ne devait pas jouer qui revient sur le gong sur la feuille de match et marque à la fin. L’OL avait l’habitude de lâcher des points dans les dernières minutes et là c’est l’inverse. Je ne vois que des signaux positifs », a t-il indiqué dans l'Equipe de Greg. D'autant plus que Tanguy Ndombélé et Romain Faivre viennent d'arriver récemment pour, peut-être, refaire de l'OL une équipe crainte en France.