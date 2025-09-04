OL ‍: Lyon tremble, l'Inter s'attaque à Malick Fofana

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très courtisé cet été, Malick Fofana a finalement pris la décision de rester un an supplémentaire à l’OL. Une excellente nouvelle pour le club rhodanien, qui devrait toutefois être attaqué dès cet hiver pour sa pépite belge.

Auteur d’un début de saison éblouissant avec une passe décisive contre Lens, un but contre Metz et une première mi-temps excellente face à l’OM avant de sortir sur blessure, Malick Fofana est sans conteste le joueur le plus bankable de l’Olympique Lyonnais. Les supporters rhodaniens ont craint un départ de leur pépite belge cet été, mais l’ancien joueur de La Gantoise a finalement pris la décision de rester un an de plus, afin de maximiser ses chances de jouer la Coupe du monde 2026. Dès cet hiver, les rumeurs risquent néanmoins de repartir de plus belle quant à l’avenir de Malick Fofana.

L'Inter rêve de Malick Fofana

La preuve, le Corriere dello Sport affirme qu’un premier cador européen compte se positionner pour accueillir la star de l’OL dès le mercato hivernal. Il s’agit de l’Inter Milan, très attentif à tout ce qui se passe en France comme l’ont prouvé les signatures cet été de Luis Henrique et d’Andy Diouf en provenance de l’OM et de Lens pour un total de 45 millions d’euros. Le club nerazzurri se verrait bien piocher une troisième fois en peu de temps en Ligue 1, avec l’ambition cette fois de s’offrir le crack de l’OL.

Le petit bijou du crack Malick Fofana 💎🇧🇪 pic.twitter.com/RAJ7lLBFHu — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 24, 2025

Le média explique que le nouvel entraîneur milanais Cristian Chivu est un grand fan de Malick Fofana et qu’il s’agit de sa piste prioritaire dans le secteur offensif pour le mois de janvier. Reste que pour convaincre Lyon de vendre Malick Fofana en cours de saison, il faudra se lever tôt. En conférence de presse de bilan du mercato ce mercredi, le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean a promis que l’ailier gauche de 20 ans ne serait pas sur le marché des transferts au mois de janvier. De quoi rassurer les supporters de l’OL, même si une offre colossale à plus de 40 ou 50 millions d’euros pourrait tout d’un coup faire changer d’avis les dirigeants lyonnais.