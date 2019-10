OL : Lyon tient son nouvel entraîneur !

Dans : OL, Ligue 1.

Comme prévu, la direction de l’Olympique Lyonnais s’est réunie ce dimanche pour évoquer le sujet du nouvel entraîneur.

Trois noms ont alors été posés sur la table. Ceux de Laurent Blanc, Rudi Garcia et Jocelyn Gourvennec. Et selon Le Parisien, « l’OL a choisi son nouveau technicien ». Si le nom de l'heureux élu n’est pas encore connu, les trois candidats, qui ont tous rencontrés Jean-Michel Aulas et Juninho au cours de la semaine dernière, ont joué des coudes. Si l’ancien entraîneur de l’OM a toujours eu un train de retard, Blanc et Gourvennec se sont livrés une belle bataille. Pendant très longtemps, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a tenu la corde. Mais faute de faire l’unanimité, entre le choix du staff et sa mauvaise réputation, le précédent sélectionneur de l’équipe de France a perdu sa place de favori.

« Depuis le début du week-end, la candidature de Jocelyn Gourvennec est montée en flèche. Aulas apprécie le profil de l'ancien entraîneur de Bordeaux et de Guingamp depuis plusieurs années. Le feeling est bien passé. C'est sa candidature qui avait clairement le vent en poupe ces dernières heures », annonce le journal francilien. Autant dire que Gourvennec est bien parti pour devenir le nouvel entraîneur des Gones ! Une chose est pour le moment certaine, le futur technicien de l’OL sera sur le banc contre Dijon samedi prochain en lieu et place de l’intérimaire Gérald Baticle, qui pourrait toutefois rester au club. Sachant que les négociations du départ de Sylvinho doivent se finaliser lundi, l’annonce du nouvel entraîneur pourrait intervenir dès mardi.