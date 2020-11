OL : Lyon sur le podium d’une L1 moisie, le prono de Govou

Dans : OL.

Privé de coupe d’Europe cette saison, l’Olympique Lyonnais vise plus que jamais le podium en Ligue 1.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions cet été, l’OL veut impérativement retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes dès la saison prochaine. Pour cela, Jean-Michel Aulas a fixé à Rudi Garcia l’objectif de terminer sur le podium de la Ligue 1, et en deuxième position si possible. Pour l’heure, les Gones ne sont pas dans l’objectif de leur président avec 17 points et une 5e place. Mais comptablement, l’OL est dans les clous et peut légitimement espérer atteindre son objectif en fin de saison. Cela a de bonnes chances d’arriver selon Sidney Govou, lequel a indiqué dans une interview accordée à OL TV Fans que la faiblesse du championnat de France était une chance pour l’Olympique Lyonnais cette saison.

« J’étais critique au départ mais je pense qu’ils vont s’en sortir parce que le championnat est très faible. Lille est la meilleure équipe de France. Paris a de l’oseille. Rennes a fait un bon recrutement mais ils vont en pâtir… avec la Ligue des Champions. Il y a Lyon derrière avec des bons joueurs. Je pense qu’on finira dans les trois premiers. Lyon est une équipe européenne » considère le consultant de Canal Plus. Une analyse qui ne manquera pas de mettre une dose de pression supplémentaire à Rudi Garcia, lequel serait énormément critiqué s’il ne parvenait pas à atteindre l’objectif fixé par Jean-Michel Aulas, une année sans coupe d’Europe. Car pendant que Rennes, le PSG, Lille, Marseille et Nice s’épuisent en Ligue des Champions et en Ligue Europa, l’OL a tout le luxe de travailler et de récupérer parfaitement afin de préparer un match par semaine. Des conditions idéales dont l’OM avait profité la saison dernière pour se hisser à la seconde place du classement derrière le Paris Saint-Germain…