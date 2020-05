OL : Lyon suit un prodige brésilien, son prix s’envole

Dans : OL.

Toujours attentif au marché brésilien, l’Olympique Lyonnais a repéré un jeune talent à Vasco de Gama, l’ancien club du directeur sportif Juninho. Mais le club français est loin d’être seul sur ce dossier.

Malgré le discours rassurant du président Jean-Michel Aulas, la crise sanitaire et l’absence de Ligue des Champions la saison prochaine auront forcément des conséquences sur les finances de l’Olympique Lyonnais. Et donc sur son mercato estival. Cela n’empêchera pas le club rhodanien de se renforcer, notamment au poste de défenseur central, mais on peut penser que le directeur sportif Juninho va privilégier des opérations à prix raisonnable. Pourquoi ne pas tenter un pari du côté du Brésil par exemple ? En effet, Lyon s’intéresserait au jeune attaquant de Vasco de Gama Talles Magno (17 ans).

Une cible méconnue du grand public alors que les recruteurs le connaissent bien depuis ses performances remarquées lors du Mondial U17, remporté à domicile par la Seleção l’année dernière. Du coup, beaucoup d’autres formations l’ont suivi ces derniers mois. Le quotidien As cite notamment la Lazio Rome, le FC Séville ou encore le Bayer Leverkusen, tous refroidis par l’arrivée de cadors comme Liverpool sur cette piste. Le champion d’Europe serait effectivement en pole pour Talles Magno, qui ferait l’objet d’offres « autour de 25-30 M€ » selon une source proche du dossier. A noter que l’attaquant capable de jouer milieu offensif soigne actuellement une fracture du cinquième métatarse, une blessure que le Parisien Neymar connaît bien.