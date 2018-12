OL : Lyon sommé de se bouger dans ce dossier au mercato

Dans : OL, Mercato.

Pas forcément nécessiteux dans ce domaine, l’Olympique Lyonnais est néanmoins chaud sur le dossier menant à Diego Lainez.

Ce grand espoir du football mexicain cartonne à 18 ans pour sa première saison en professionnel, et son départ pour l’Europe a été confirmé par ses dirigeants. Le mois de janvier lui permettra de prendre son envol vers une formation européenne, qui a de grandes chances d’être l’Ajax Amsterdam. Selon Televisa, l’ailier fait l’objet d’un forcing de la part du club néerlandais, qui a offert 12 ME pour convaincre le Club América. Mais le transfert n’est pas encore totalement bouclé et le président du club mexicain a ouvert la porte à d’autres offres, notamment en provenance de la Roma et de Lyon, les deux clubs les plus intéressés.

« Il y a un intérêt de l’Ajax mais aussi de deux autres équipes, nous devons être tranquilles et voir quelle offre convient le mieux au club et au joueur. Mais nous sommes sûrs qu’il va nous quitter », a confié Santiago Baños à ESPN. Une belle manière de faire monter les enchères pour un joueur qui a émerveillé le Mexique cette saison, et avait déjà marqué les esprits l’été dernier en France, à l’occasion du Festival Espoirs de Toulon, dont il avait été élu tout simplement meilleur joueur. La question reste entière : Lyon se laissera-t-il tenté par cette occasion de faire venir une énorme pépite en Europe ?