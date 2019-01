OL : Lyon se fait souffler des idées inattendues au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Même si Bruno Genesio a certifié en conférence de presse que Maxwel Cornet allait rester à l’Olympique Lyonnais en janvier, le club rhodanien devrait être à l’écoute d’éventuelles offres pour l’Ivoirien. D’autant que ce dernier a vu sa cote exploser en cette première partie de saison, notamment grâce à ses trois buts en deux matchs contre Manchester City. Et bien que Bruno Genesio puisse compter sur Lenny Pintor ou Amine Gouiri en cas de départ de Maxwel Cornet, le renfort d’un attaquant serait nécessaire au mercato pour combler la possible perte du natif de Bregbo.

Ainsi, France Football a soumis quelques idées à moindre coût pour le club rhodanien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celles-ci ne devraient pas faire rêver les supporters des Gones. « Quelqu'un de polyvalent, aussi bien capable de jouer comme second attaquant que de remplacer Fekir derrière les attaquants, serait idoine. En Ligue 1, on pourrait imaginer des joueurs comme Flavien Tait (Angers) ou Kwon Chang-hoon (Dijon) » écrit le média. Le nom de Giorgi Chakvetadze, jeune international géorgien de La Gantoise est également cité. Mais on doute que ces noms provoquent un enthousiasme fou…