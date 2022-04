OL : Lyon sans pitié, Boateng envoyé à la retraite !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire surprise de Peter Bosz pour le choc entre l’OL et West Ham jeudi (1-1), Jérôme Boateng a livré une prestation inquiétante.

La défense composée de Thiago Mendes et de Castello Lukeba était attendue par les supporters de l’Olympique Lyonnais pour le quart de finale aller de l’Europa League, jeudi soir à West Ham. A la surprise générale, Peter Bosz a finalement placé le Brésilien au milieu de terrain et a fait le choix d’aligner Jérôme Boateng en défense centrale. Le pari de l’entraîneur de l’OL n’a pas été gagnant, le champion du monde 2014 ayant livré une prestation catastrophique. En retard dans toutes ses interventions, Jérôme Boateng a fait preuve d’une lenteur et d’un laxisme qui ont coûté cher aux Gones, notamment sur le but de West Ham en première mi-temps.

3/10 pour Boateng dans L'Equipe

Sans surprise, Jérôme Boateng a ainsi écopé de la pire note dans les colonnes de L’Equipe avec un impitoyable 3/10. « L'international allemand est décidément hors de forme. Très souvent à la limite dans ses interventions, il n'a pas non plus été bon sur ses relances, qui sont pourtant son point fort. Les Anglais l'ont mis en difficulté dans son dos, et il est fautif sur le but de Bowen (52e) » a analysé L’Equipe alors qu’à titre de comparaison, son jeune coéquipier Castello Lukeba a eu la moyenne puisqu’il a été crédité d’un 5/10. Au lendemain du match nul de l’OL, ce ne sont toutefois pas les journalistes de L’Equipe qui ont été les plus durs avec Jérôme Boateng mais bien les supporters lyonnais.

Les supporters de l'OL dézinguent Boateng

Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir dézingué le niveau de Jérôme Boateng. Espérons pour l’international allemand qu’il ne se soit pas promené sur Twitter après le match nul de l’OL à Londres jeudi soir. « Boateng est venu prendre des leçons de football par Castello Lukeba », « Le Boateng hier est une calamité. Il n'est pas du tout concerné, il n’en a rien à faire d'être ici Qu'on m'explique comment il passe du Boateng Bayern à ce Boateng là en quelques mois ? Il est perdu c'est terrible », « Le carton rouge change tout, plus d'excuses, faut lâcher les chevaux. On aurait dit que le 0-0 nous convenait bien. Par contre, faut bouger Boateng et redescendre Mendes, c'est une cata là. Mention pour Malo qui ne triche jamais, met de l'intensité et fait une belle mi-temps » ou encore « 33 ans champion du monde qui rate un contrôle anodin et met 10 piges à se retourner vs un gamin de 18 ans qui fait une erreur à la relance tout en étant sur un gros match. Les deux sont fautifs mais l'erreur est encore pire pour Boateng » peut-on lire sur Twitter, où les supporters de l’OL se sont montrés sans pitié avec un Jérôme Boateng dont le niveau inquiète plus que jamais.