OL : Lyon sans capitaine, Govou exige la fin de la blague

Dans : OL, Ligue 1.

A quelques jours du premier match de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, ça sera vendredi à Monaco, Sylvinho n'a toujours pas décidé quel jouera sera le capitaine de l'OL lors de la saison 2019-2020. Anthony Lopes, Jason Denayer, Houssem Aouar, les noms circulent mais pour l'instant le coach brésilien semble encore hésiter. Interrogé via Twitter sur cette décision qui traîne, Sidney Govou estime qu'il est très regrettable que cette question focalise l'attention, alors qu'il y a clairement mieux à faire actuellement à Lyon. Mais l'ancien attaquant lyonnais espère quand même que Sylvinho va se pencher rapidement sur ce dossier futile et important à la fois.

« Il serait très judicieux de régler très vite ce problème de capitaine et arrêter avec ce brassard ( on s'en fout qui le portera) pour passer à autre chose : courir les uns pour les autres et les uns avec les autres et avec envie et intelligence quand on est fatigué ( et ça ça s'apprend aussi ) (...) S’il devient une petite guerre interne ça devient polluant ! On devrait faire comme pour l’élection du délégué de classe à l’époque lol », fait remarquer Sidney Govou, lequel n'a visiblement pas apprécié ce qu'il a vu de l'Olympique Lyonnais lors des matches de préparation.