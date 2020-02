OL : Lyon + Rudi Garcia, c'est victoire impossible à Paris

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais le sait, ses espoirs de finir sur le podium se réduisent à chaque journée qui passe. Et l'idée d'aller défier le PSG au Parc des Prince n'est pas rassurant pour la formation de Rudi Garcia.

Il faut vérifier deux fois pour le croire, mais en cas de défaite du club de Jean-Michel Aulas ce dimanche soir face au Paris Saint-Germain, alors l’Olympique Lyonnais aurait 28 points de retard sur la formation de Thomas Tuchel. Un véritable gouffre qui semble totalement inexplicable à ce stade de la saison. Mais si l’OL sera soutenu par un millier de supporters au Parc, il faut être sacrément optimiste pour voir Lyon renverser le PSG. Pour Geoffroy Garétier, c’est même totalement impossible, tant les faits et les chiffres ne plaident pas du tout en faveur de l’Olympique Lyonnais et de Rudi Garcia.

Pour le journaliste de Canal+, l’OL va tomber. « PSG contre Lyon, normalement c'est un choc de Ligue 1. Mais il y a 25 points d'écart entre le PSG et l’OL, ce n'est pas un choc. Ce match est capital pour Lyon. Sauf que Lyon n'a plus gagné au Parc en Ligue 1 depuis octobre 2007 avec à l'époque Juninho, Govou, Benzema et Ben Arfa. Paris jouait le maintien. Cette saison, Lyon a perdu ses 5 matchs disputés contre le top 5 de la Ligue 1. Rudi Garcia ne bat jamais les gros. C'est très inquiétant pour la Ligue 1 d'avoir l'Olympique Lyonnais à la 6ème place. Je ne crois pas du tout à un coup de l'OL au Parc », a confié, dans une chronique, Geoffroy Garétier, qui a cependant oublié que le football a réservé parfois des surprises nettement plus grandes qu’une victoire de Lyon contre Paris. Et c’est même pour cela qu’on aime le foot.