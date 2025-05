OL ‍: Lyon rêve de cet Algérien à prix réduit

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Devant fonctionner avec un budget plus restreint pour le prochain mercato estival, Lyon veut se renforcer dans des championnats mineurs pour faire de bonnes affaires à moindre coût, comme aux Pays-Bas, où l’OL a ciblé Ramiz Zerrouki.

Si le club rhodanien arrive à passer la DNCG sans trop d’encombres, c’est-à-dire en évitant une rétrogradation en L2 et une interdiction de recrutement, l’OL n’aura probablement pas une grosse enveloppe pour recruter. Même si Lyon pourrait empocher de jolis chèques avec les ventes de ses cadres, comme Rayan Cherki ou Malick Fofana, Lyon devra se montrer intelligent sur le marché des transferts en ciblant des joueurs pas trop chers capables de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Pour cela, Matthieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement pourraient faire leurs emplettes dans des championnats hors Top 5, comme aux Pays-Bas.

Lyon vise Ramiz Zerrouki

🔄 [#Mercato] L’OL surveille de près la situation de Ramiz Zerrouki, sur le départ de Feyenoord ! 🧐



Le milieu algérien est en quête de rebond après une saison difficile. Profil intéressant pour renforcer l’entrejeu. Dossier à suivre... 👀



🗞️ @LGDFennec #TeamOL pic.twitter.com/I4uAFCzGXU — 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦™ (@Lugdunews_) May 29, 2025

En tout cas, selon le site La Gazette du Fennec, l’OL a coché le nom de Ramiz Zerrouki. Déjà intéressé par le milieu défensif de 27 ans lors du dernier mercato d’hiver, Lyon aurait réactivé ce dossier, « profitant de la baisse de sa valeur marchande, aujourd’hui estimée à 5 millions d’euros, soit son plus bas niveau depuis trois ans ». Sauf que Lyon n’est pas seul sur le coup, sachant que Lens et Strasbourg suivent aussi l’international algérien, tout comme des clubs espagnols (Villarreal, Séville). Autant dire que Lyon est loin d’avoir gain de cause dans ce dossier, mais la porte est clairement ouverte.

Zerrouki cherche un nouveau club

Recruté par le Feyenoord en provenance de Twente pour 7 millions d’euros en 2023, Zerrouki a perdu sa place de titulaire en cours de saison. Blessé en janvier et placardisé par le coach Robin van Persie depuis son retour en avril, la pièce essentielle du milieu des Fennecs se doit de trouver une solution l’été prochain. Histoire de garder sa place en sélection en vue de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026, Zerrouki va devoir trouver un nouveau club pour relancer sa carrière. À deux ans de la fin de son contrat, Zerrouki pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge en Ligue 1, sachant qu’il n’a connu que le championnat néerlandais depuis le début de sa carrière. Reste maintenant à savoir si l’OL sera vraiment chaud pour le prendre en offrant plus que ses concurrents.