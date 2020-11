OL : Lyon refuse de remplacer l'OM, Canal+ tousse

Dans : OL.

Le match entre Marseille et Nice ayant été reporté, la Ligue de Football Professionnel a proposé à Angers et Lyon de jouer samedi soir. L'OL a répondu rapidement.

La rumeur circulait depuis plusieurs jours, et elle a été confirmée mardi, la rencontre de la 11e journée de Ligue 1 prévue samedi soir entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice au Vélodrome ne se jouera pas, le club azuréen ayant enregistré de nombreux cas de Covid. Du côté de l'OM, on a demandé à pouvoir jouer contre Lens, autre match en retard, mais le club nordiste, qui doit rencontre Dijon, n'a pas accédé à cette demande. Alors, du côté de la Ligue de Football Professionnel, on a proposé de placer la rencontre entre le SCO Angers et l'Olympique Lyonnais dans la case de samedi soir, afin que Canal+ puisse diffuser un match. Initialement cette rencontre devait se jouer dimanche à 17h, toujours sur Canal+.

Mais pour l'OL, qui a plusieurs joueurs partis disputer des rencontres internationales, le refus a été rapide et total. Pour Rudi Garcia, cette rencontre avancée aurait eu pour effet de supprimer une nuit de repos à ses joueurs internationaux. L'Olympique Lyonnais a donc refusé cette possibilité de jouer samedi soir, et comme la LFP ne peut pas lui imposer, L'Equipe annonce que Canal+ va donc diffuser...un film ou autre chose que de la Ligue 1. A l'heure où le football français espère que la chaîne cryptée acceptera éventuellement de reprendre les droits du football à la télévision, il n'est pas certain que cela aille dans le bon sens. En attendant, Lyon jouera dimanche contre Angers et l'OM aura deux matchs de retard. Après deux semaines de pause internationale, notre bon vieux Championnat repart du bon pied...