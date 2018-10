OL : Lyon refuse cette offre bidon hors mercato

Dans : OL, Ligue 1, Nîmes.

Confronté à un gros coup dur avec la très probable fin de carrière de Mustapha Diallo, le Nîmes Olympique travaille sur quelques pistes pour éviter de couler sans son longiligne milieu de terrain.

Un recrutement en janvier reste peu évident à effectuer, d’autant plus que la principale piste n’est plus d’actualité. Celle-ci menait à Jordan Ferri, milieu de terrain très peu utilisé à Lyon, et qui a souvent songé à un départ avant, comme chaque fois, de rester dans le Rhône. Nîmes espérait un prêt de la part de l’Olympique Lyonnais, ce que le club de Jean-Michel Aulas était prêt à envisager si jamais l’ancien international espoir était partant.

Mais une condition posée par les Gardois a toutefois rapidement mis un terme à cette perspective. En effet, le promu espérait que Lyon lui cède son joueur jusqu’à la fin de la saison, tout en continuant à payer 70 % du salaire du joueur. Avec quasiment 100.000 euros à allonger chaque mois pour un joueur prêté, la ficelle était un peu trop grosse pour l’OL, qui n’a pas donné suite à ce premier contact. Nîmes l’a bien compris, et devrait donc ne pas retoucher à son effectif avant le marché des transferts du mois de janvier.