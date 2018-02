OL : Lyon reçoit une bonne nouvelle à 8ME au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Arrivé à Lyon en 2015, Sergi Darder n’a jamais réussi à complètement s’imposer à l’Olympique Lyonnais. Auteur de 5 buts en 72 matchs en Ligue 1, l’international espoir espagnol (4 sélections) a signé son grand retour en Liga cet été. En effet, le natif d’Arta s'est engagé en faveur de l’Espanyol Barcelone, son club formateur. Mais ce n’est que sous la forme d’un prêt que le milieu relayeur a signé son grand come-back. Un prêt avec option d’achat, précisément. Mais justement, quelles sont les intentions du club de Barcelone au sujet de l’avenir de Sergi Darder ?

Ce mercredi, le journal As s’est penché sur la question. Et visiblement, un transfert définitif de Sergi Darder de l’OL à l’Espanyol Barcelone est imminent. Effectivement, il ne manquerait plus que 3 matchs au compteur du joueur pour que l’option d’achat du prêt de Sergi Darder s’active. C’est alors un petit jackpot de 8ME que toucherait le club de Jean-Michel Aulas. Titulaire à 18 reprises cette saison avec son club, l’ancien milieu de terrain de Malaga devrait rapidement jouer les 3 matchs en question. Une somme d’argent que l’OL pourrait directement réinvestir sur le marché des transferts, notamment dans le but de lever l’option d’achat de Tanguy Ndombele…